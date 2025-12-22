Ramírez: "No voy de farol, la UD Las Palmas tiene terrenos y un plan estratégico para el estadio nuevo"

Cero faroles y un plan estratégico para jugar en otro estadio. El presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez afeó a Antonio Morales, su homónimo del Cabildo de Gran Canaria, la utilización del término 'chantaje' y recordó que el equipo de fútbol "no vive de la caridad" del ente cabildicio.

"Entiendo que fue un malentendido, lo que ellos llaman chantajes y presiones, lo llamamos una aspiración legítima e histórica. Es una interpretación, no es nuestra intención chantajear al Cabildo ni mucho menos presionar; ya que ni queremos ni podemos. Es una palabra muy fea 'chantaje' y suena a delictivo (...) Aunque es lógico que el presidente del Cabildo no quiera que nadie le marque la hoja de ruta".

Aclara que desde la UD "tampoco permitimos injerencias en nuestra gestión y muchísimo menos en lo que entendemos como aspiración legítima. La UD estuvo muchas décadas jugando en el Insular, lo construyeron para que la UD disfrutase de él y su afición. La única llave era del club y a finales de los noventa, decidieron construir este estadio para salir del Insular. Era un estadio coqueto, que relacionaba el nombre de la Isla con la UD y las butacas eran azules y amarillas. Y nos traen al Gran Canaria, que pasábamos de una chabola a un chalé que jamás se terminó. Generó rechazo, no había nada pintado de azul y amarillo, las butacas eran grises...No había una relación visual con las señas de identidad del equipo".

Miguel Ángel Ramírez, en la pasada Junta General de Accionistas, donde se aprobaron las cuentas. / Angel Medina G.

Insiste que "vamos poco a poco, mimetizando una obra de cemento y vinculado al equipo representativo. Lo fui consiguiendo con los diferentes presidentes de Cabildo. Ahora tienen la idea de acabar el estadio, con la disculpa, del Mundial 2030. Pero el Mundial son tres partidos (...) Si no lo gestionamos, pagamos un alquiler y no tienes la llave. Cuando quieres entrar o hacer una fiesta, tienes que pedir al propietario. Es el modelo que hemos llevado y no es el más conveniente. Si se construye un estadio y lo gestiona un tercero, que menos que seamos nosotros que tengamos la llave. Es nuestra aspiración histórica donde desemboca too esto y lo explico con calma".

Desde la aplicación de la ley, "desde cualquiera de sus fórmulas como concurso público o cualquier gestión ajustada a Derecho", Ramírez aguarda acontecimientos. "No queremos nada a dedo, solo queremos saber cómo será".

Vuelve a la carga y anuncia su adiós de Siete Palmas en 2029 si no explotan el Gran Canaria. "Si la UD no logra el gestionar el estadio vía concurso, directa o indirecta, como diga la ley, no jugaremos más aquí (...) Estar de prestado no me lo perdonaría el aficionado". Pero aclara que "no es una amenaza ni un chantaje. Estamos diciendo lo que haríamos, no vamos de farol".

Modernización de la zona

Ramírez quiere explotar el estadio para competir en igualdad de condiciones. "No voy a estar aquí con la Marca UD para que se beneficien de las sinergias que provocamos. Tenemos un plan y lo daré a conocer. Hay unos terrenos cerca para jugar y no tenemos ninguna obligación de quedarnos aquí. El presidente del Cabildo defiende los interese de los hombres y mujeres de Gran Canaria, pues yo de los aficionados. Mientras confluyan, será magnífico. Pero si no confluyen, no estaremos aquí. Aclaro que no es una amenaza o un chantaje".

Recuerda que las obras del Gran Canaria terminan en 2029 y habrá otro grupo de gobierno. "Hasta que no se termine, no se puede decidir el modelo de gestión. En ese momento, ya veremos quién gobierna. Ni el presidente Morales sabe si estará o no".

Por lo tanto, ve esta polémica como "una discusión estéril". "Hay que esperar a 2029 y cuando el gobierno que esté, pues daremos con una solución. La UD gestionará el estadio, seguro (...) Y si no, buscaremos una alternativa que pasa por hacer nuestro estadio. En cuatro años tendremos recursos para hacer nuestro estadio, jamás estaríamos 50 años aquí de prestado a un tercero. La UD no tiene futuro en el fútbol actual sin un estadio que gestione. Nuestros rivales ingresan por gestionar el estadio hasta 100 millones por recursos atípicos". La consigna pasa por "ampliar el espectro de ingresos".

Nuevo convenio de patrocinio

Ramírez sienta las bases de una nueva paz con Morales para firmar en 2026 el nuevo convenio de colaboración y patrocinio entre la UD y el Cabildo. "Ahora se vence el convenio con el Cabildo para pagar el préstamo de la deuda que heredamos. Una vez liquidado, tendremos que llegar a un nuevo acuerdo. No cobramos por llevar Gran Canaria de local, lo ponemos por amor".

El reloj no se puede parar. "No podemos permitir que el resto de competidores avancen y el nuestro se pare. Voy a defender los intereses de la UD hasta el final, respetando y agradeciendo lo que hace el Cabildo. Pero no voy de farol, tengo unos terrenos y los daré a conocer con un plan estratégico para los próximos diez años".

Insiste que "tenemos unos terrenos, muy cerca del estadio. Hay dos planes, dependiendo, si tenemos que hacer un estadio o no. Pero considero que es un magnífico para la ciudad (...) No necesitamos de la caridad de nadie. Somos independientes, compramos instalaciones y somos una empresa". Todo pasa por proyectar el futuro, una UD autosuficiente: "Estamos proyectando a la UD a un nivel empresarial que manda en el fútbol (...) Los ingresos no pueden venir de los abonos, o de la publicidad; hay que buscar más recursos, agudizar el ingenio, nadie nos puede reprochar esa aspiración legítima".

El peaje económico del nuevo partenón

Ramírez lanza un aviso a navegantes. Contar con el nuevo estadio mermará la capacidad económica. "Eso nos mermará para competir, pero somos autosuficientes. Irnos y hacernos nuestro estadio no nos haría ser tan potentes (...) La gestión del futuro estadio es a 50 años. Este club es eterno, yo no puedo condenar a los futuros gestores que estén bajo el paraguas de otro gestor. Hay que proyectar un futuro mejor. La explotación es una aspiración legítima e histórica; el que la saque de contexto, que la saque. Yo no le marco el paso al Cabildo, pero chantaje es una palabra fea y delictiva".