La revolución de Luis García en la UD Las Palmas: 196 días y el vuelo de las cenizas del 'martinato' a la segunda plaza

Los 196 días del revolucionario del rigor. La metamorfosis de un escudo por el rey del manicomio. Del abatimiento al delirio. El estratega ovetense de la UD Luis García Fernández tomó el cargo el 7 de junio y tiene a los amarillos en la segunda plaza con 34 puntos (23 goles a favor, once en contra) tras la disputa de 19 jornadas. Tras el hundimiento con Diego Martínez -descenso en el 2025 del horror con dos victorias, cuatro empates y catorce derrotas-, el asturiano late en ascenso directo a dos jornadas del cierre de la primera vuelta. Es el gran protagonista de 2025, junto a la vuelta de Viera y la explosión de Ale García como pichichi (cinco goles del estilete de Orilla de Sardina). Se cierra el año con la condición de menos batido de Segunda y el mejor local -igualado con el líder cántabro con veinte puntos-.

Luis García, que patentó su estilo silencioso con la frase «espero ser el más cuerdo del manicomio de Segunda», huye de la fama y los elogios. Siempre en segundo plano, entrega al plantel el reconocimiento. «Con estos futbolistas, todo es más sencillo», dijo tras batir a la Cultural (4-0) en el último pulso. Hizo cuatro goles en 37 minutos sublimes. Para ver un terremoto de esa dimensión hay que remontarse a la 19-20 con Mel en la despedida de Pedri como amarillo ante el Extremadura (goleada 5-1 con cuatro tantos en treinta minutos de Kirian Rodríguez, el infante de Tegueste, Rubén Castro el Moña y Álvaro Lemos).

En comparativa con los ascensos de Pimienta (22-23), Paco Herrera (14-15) o Sergio Kresic (99-00), García está cerca de los dos primeros y supera al hispano-croata. Herrera tenía cuatro más puntos en la jornada 19 y Pimi, uno. Sin embargo, bate a Kresic con tres de renta. La UD es el sexto mejor visitante (14 puntos) y el mejor anfitrión de Segunda (20). Con once tantos en contra, ve la portería perforada cada 155’.

En la faceta realizadora, 23 tantos para convertirse en el noveno máximo realizador de la categoría de plata. Los amarillos marcan cada 74 minutos de juego.

Enrique Clemente y Enzo

La mano mágica de García provocó que la UD esté catorce de 19 jornadas entre los seis primeros (universo playoff). Cuatro de esas fechas ligueras (10ª, 11ª, 14ª y 19ª), con el representativo del Archipiélago en la segunda plaza. Solo hay una derrota lejos del Gran Canaria y la obligación de generar patrimonio. Enrique Clemente, autor de cuatro dianas, fue renovado hasta junio de 2029 -tres temporadas más-. Además, también se ató a uno de los capitanes, Enzo Loiodice. El pivote galo termina contrato en junio y la UD ya le ha presentado la propuesta de dos años más con otro opcional. No se puede entender este curso ilusionante sin la presencia del marqués de la Torre Eiffel. Semáforo, oficio y esencia en un sello camelónico.

Ale García, que encara la recta final de su recuperación para volver ante el Zaragoza o Dépor, disparó su cotización.Cinco tantos y la corona de activo diferencial. El nuevo Moleiro. Pasó de 250.000 euros tras dejar el Atlético B al millón actual. Dentro de la relación de indiscutibles, el monarca de los minutos como Barcia (1.694’). Se retiró por unas molestias ante la Cultural y le privó de participar en la totalidad de las 19 fechas (1.710’).

Luego figuran Dinko Horkas (1.568’), el Zamora de Segunda, y Amatucci (1.548’). La figura de Luis Helguera es clave en el resurgir de la UD tras la época fúnebre con Diego Martínez -que salvó la cabeza con el tanto de Moleiro ante el Alavés en marzo-. El director deportivo apostó por la contratación del ovetense,que estaba en Qatar ejerciendo de enlace ante llegada de Lopetegui a la selección.

Dar con el sacerdote de la nueva iglesia y acertar con Barcia y Amatucci. Sobre el zaguero vigués, hay una opción de compra con el Legia polaco que la UD ejercerá -pagando 1,5 millones-. Y luego está la dupla Viera-Jesé para el renacer.

Dos veteranos que han tirado del carro en momentos claves. Así como Lukovic (cuatro dianas) o Manu Fuster, que por fin es el Aladino del Belmonte -dos tanto y seis asistencias-. La sinfonía de Luis. Un ejército victoriano con 152 disparos a puerta, 75 córneres, 850 recuperaciones y 9.011 pases. Con 39,3 millones de tasación, es el tercer plantel más caro de Segunda. Cuenta con el segundo techo salarial (13,3 kilos) y el reto del octavo ascenso pío pío. Con 36 cursos en el ático del balón, obliga la historia.García sepulta el luto de Martínez. El catenaccio de Covadonga es agua bendita y afronta 2026 a 200 km/h en el Ferrari de Viera y Jesé. 196 días y un villancico.