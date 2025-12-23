El extremo que busca la UD Las Palmas es Estanis Pedrola

La UD Las Palmas ya tiene el segundo fichaje invernal tras el Poeta Benedetti y es el extremo diestro Estanis Pedrola (Cambrils, Tarragona, 22 años). El atacante llegará a préstamo al club grancanario hasta junio por 'La Samp' con opción de compra si el cuadro grancanario logra el ascenso. Las negociaciones ya están cerradas y apalabras con la Sampdoria, club que milita en la Serie B de Italia.

El presidente Miguel Ángel Ramírez ya avanzó ayer que el domingo esperaban contar con el extremo en la Isla y que de esta manera se sumaría al trabajo con Luis García Fernández tras las vacaciones navideñas -el trabajo se inicia el lunes 29-. Estanis Pedrola es diestro y juega de extremo y delantero.

Se desenvuelve de forma correcta en todas las posiciones del frente ofensivo. Está representado por la agencia Dupla Piqué & Domínguez, que es la defiende los intereses de Marvin Park y Sergi Cardona.

Estreno con Xavi ante el Mallorca

La Sampdoria compró a Pedrola al Barça, con el que llegó a debutar. En la pasada temporada, estuvo cedido en el Bolonia. En el caso de cristalizar su incorporación, sería el segundo refuerzo que llega del calcio italiano tras Amatucci -a préstamo por la Fiorentina y sin opción de compra-.

En este curso, ha disputado siete partidos con la Unione Calcio Sampdoria para llegar a los 158 minutos. Tiene 34 duelos en el club de Génova y dos con el Bolonia. Estanislau Pedrola Fortuny encaja en el perfil de "apuestas" como aseveró Ramírez en la emisora oficial. "El que viene será una apuesta como lo fue Amatucci, Barcia, Enrique Clemente, Ale García...".

El contrato de Pedrola finaliza en junio de 2027 y la UD es la mejor plataforma de para este diablillo de la banda, que puede seguir los pasos de Moleiro -traspasado por 16 millones-, Sergi Cardona -se fue gratis al Submarino Amarillo-, Fábio Silva, Essugo o Saúl Coco. Paso por la Isla como trampolín hacia la fama.