Jesé se quita el chándal de Gucci y abre su corazón: "Nunca caminé solo en la UD Las Palmas y esto acaba de empezar"

Un Jesé Rodríguez Ruiz terrenal y sin el casco de astronauta galáctico. El '10' se desprende del chándal de Gucci y abre su corazón. El atacante del club amarillo, que cobra el mínimo en Segunda (60.000 euros), brinda su doblete ante la Cultural en el cierre navideño del curso liguero a la marea amarilla. Un va por ustedes del marqués de la venganza perfecta.

En una publicación personal, descarta una retirada. Su contrato con la UD Las Palmas finaliza el 30 de junio y tiene 32 años. "Tengo hambre, tengo ilusión y estoy como un niño cada vez que salto al campo con esta camiseta", valora el ex del Real Madrid y PSG, que suma 213 minutos, cuatro disparos y dos titularidades tras 19 jornadas.

Jesé Rodríguez festeja su segundo tanto a la Cultural, tras dejar en el suelo a Badía. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Aguardaba con cierta impaciencia la explosión realizadora de 20 minutos de frenesí ante su afición. "He esperado mucho este momento. Lo he imaginado en silencio, en los días difíciles y en los buenos también. Marcar de nuevo con el equipo de mi tierra, y hacerlo así, significa cerrar un círculo y abrir otro lleno de ilusión, ambición y ganas de más. Estoy viviendo una temporada muy especial. Me siento fuerte, motivado y con una ilusión enorme por lograr los objetivos que tenemos como equipo y club. Tengo hambre, tengo ilusión y estoy como un niño cada vez que salto al campo con esta camiseta".

Jesé Rodríguez, el pasado julio, se dirige a sala de prensa para ser presentado por Luis Helguera. / LA PROVINCIA / DLP

Jesé, que fue ovacionado por el Gran Canaria tras ser retirado por Luis García, siempre ha contado con el respaldo ciego de la grada. El primer día de su tercer ciclo, ante el CD Tenerife en pretemporada, ya fue agasajado por dos centenares de fieles. "Gracias a la afición por estar siempre, por empujar cuando las piernas pesan y por hacerme sentir que nunca caminé solo. Estos dos goles son de ustedes tanto como míos. Seguimos. Con trabajo, con humildad y con el corazón por delante. Esto acaba de empezar".

Ayer, en el acto de la Fundación de la FIFLP, el central del Real Madrid Raúl Asencio reconoció el esfuerzo y la capacidad de resiliencia de Jesé. "Ahora llegarán más goles, ha pasado por momentos difíciles y ha demostrado que es un gran jugador. Yo sabía que desde que abriese la lata pues volvería a mostrar su condición de gran delantero".