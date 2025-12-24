La guerra Ramírez-Morales acaba en villancico: "Desde la UD Las Palmas tendemos la mano por un talante conciliador"

Lo que parecía el Juego de Tronos de la gestión del Gran Canaria entre la UD Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria, entra en punto muerto. O manda la diplomacia. Desde el club de fútbol, con un presupuesto de 46 millones y en la segunda plaza de la tabla en su reto por volver a Primera, se centran en defender su capacidad legítima de optar a la explotación con el factor histórico como aval. Tras adquirir las dos parcelas en Almatriche, insisten en apostar por "un clima de pleno entendimiento".

Miguel Ángel Ramírez ya aclaró hace unas fechas que la voluntad de las dos partes es la de fijar en 2030 las bases de un acuerdo para la explotación, así como para firmar el nuevo convenio -que se extingue en 2026 con el ente cabildicio-.

"No quiero polemizar con el Cabildo ni con el presidente Antonio Morales, tengo una magnífica relación con él. Estamos encantados, las relaciones con el Cabildo y el Instituto Insular de Deportes, así como con el consejero de Deportes de Aridany Romero son correctas: "Entiendo que fue un malentendido, lo que ellos llaman chantajes y presiones lo llamamos una aspiración legítima e histórica. Es una interpretación, no es nuestra intención chantajear al Cabildo ni mucho menos presionar".

Good bye Insular

El hecho de abandonar el Estadio Insular por la puerta falsa en 2003 privó a la UD de su hogar, así como de maquinaria de gestión de ingresos propios. Pagando un alquiler de 435.000 euros al año al Cabildo, por el uso de la instalación, advierten que el mayor grado de promoción turística es la Primera. «Iremos de la mano con talante conciliador», repiten en la UD. Un estadio, el contribuyente y la herida del viejo Insular.