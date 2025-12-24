Pedrola y la conexión italiana en la UD Las Palmas: de Aquilani a Amatucci con el 'amore calcio'

Pedrola llegó a la Serie A tras destacar en la factoría del Barça. De la Samp al Bolonia y campeón de la Copa de Italia ante el Milan de Kyle Walker en el Olímpico de Roma, el pasado 14 de mayo (0-1).

A préstamo por el subcampeón de la Copa de Europa de 1992 -el club de Génova cayó ante el Barça de Cruyff en Wembley con jugadores de la talla de Vialli, Lombardo, Pagliuca o Mancini en sus filas-, la UD vuelve a hacer negocios con Italia. La historia de un romance con los acordes de Laura Pausini de fondo.

Aquilani. / LA PROVINCIA / DLP

El pasado 20 de julio, por sorpresa, Lorenzo Amatucci, fan incondicional de la música de Eros Ramazzotti, al que pincha en la caseta pío pío, llegó cedido por la Fiorentina hasta junio.

Sociedad Recoba

No hay opción de compra. Además, Jere Recobita, hijo de Recoba, estrella del Inter, llegó del Nacional de Uruguay. Luis Helguera, el director deportivo del club grancanario, militó en los clubes de Udinese, Ancona y Fiorentina.

Prince Boateng, en el Gran Canaria, durante su presentación como amarillo tras llegar del AC Milan. / LA PROVINCIA / DLP

Se enfrentó en varias ocasiones a Álvaro Recoba, que llegó a ser el futbolista mejor pagado del mundo -en su ciclo en el Inter de Milán, hasta que accedió a rebajarse el salario con la llegada de Héctor Cúper-.

El delantero de Catanzaro Pietro Iemmello disputó diez partidos de amarillo y no vio puerta. Alberto Aquilani, ex de la UD y que dirige al Catanzaro de la Serie B, disputó 21 duelos en la 17-18. Prince Boateng, que vino del milan, fue un bombazo con diez tantos. El Calcio como vivero amarillo. Pedrola llama ahora a la puerta.