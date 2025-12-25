Marc Cardona es el siguiente de la lista: la UD Las Palmas ultima su rescisión

Tras el adiós de Jaime Mata, el siguiente en preparar una despedida es Marc Cardona. El delantero que puso su sello de autor en el último ascenso amarillo podría estar viviendo sus últimas horas como jugador de la UD Las Palmas después de que el club haya estado ultimando su rescisión de cara a este mercado invernal. El catalán llegó al conjunto grancanario en verano de 2022 y esa misma temporada presumió de héroe al poner su granito de arena con el ascenso a Primera División tras marcar 6 goles y dar una asistencia en un curso en el que disputó 36 partidos.

Marc Cardona celebra uno de sus goles en la temporada 22/23 / LP/DLP

Tres años después de su presentación como jugador de la UD, la situación ha cambiado mucho, pasando de protagonista a olvidado en un inicio de año en el que tan sólo ha jugado 6 partidos, el último el 19 de octubre, y se ha quedado fuera de la lista de convocados en ocho ocasiones. No es un secreto que Marc Cardona es invisible para Luis García, un técnico que pasó de contar activamente con el delantero catalán a dejarlo a un lado, echando mano de jugadores de la cantera antes que tener que elegir su figura para entrar al terreno de juego o a una lista, como ocurrió en el último partido del año en el Gran Canaria. Con la Cultural Leonesa en frente —los amarillos ganaron por 4-0— el ovetense dejó fuera al de Lleida y en su lugar entró el platanito Iván Medina.

Este inicio de curso, lo que comenzó con una participación activa ha terminado con una ausencia injustificada. Marc jugó los primeros cinco encuentros del curso y fue titular en la cuarta jornada ante el Burgos. Sin embargo, a partir de la sexta jornada empezó a desaparecer. Unas molestias le mantuvieron al margen durante dos semanas y cuando se recuperó y volvió a la lista, estuvo otras dos semanas en las que no disfrutó de minutos y vio los partidos desde el banquillo. El 19 de octubre reapareció en la victoria amarilla frente al Eibar y disputó once minutos, pero desde entonces no ha vuelto a defender el escudo de la UD Las Palmas en competición oficial.

Protagonismo de más a menos

Los números del delantero catalán con la camiseta amarilla se resumen en 85 partidos —79 en Liga y 7 en Copa del Rey— y once goles con un rendimiento que ha bajado conforme han ido pasando las temporadas: de los 36 partidos y 6 goles en la primera, a los 26 partidos y 4 goles en la segunda o los once encuentros sin goles del curso pasado, el último de los amarillos antes de descender a Segunda División en el mes de mayo.

Ale García y Marc Cardona / LP/DLP

Al igual que ocurrió con la rescisión de Jaime Mata el pasado 21 de diciembre, desde los despachos de la UD tienen previsto hacer lo mismo con Marc Cardona en las próximas semanas. El objetivo no es otro que liberar la ficha para dar paso a otro delantero, uno que cuente con la confianza de Luis García de cara a la segunda vuelta del proyecto de la regeneración. Tras el anuncio del fichaje de Nicolás Benedetti y con Pedrola a punto de hacerse oficial, la dirección deportiva del club quiere apostar por un delantero que llegue en calidad de cedido para tapar la falta de gol que no supo ni Marc Cardona ni Jaime Mata.

Los menos utilizados

Sin contar con Adam Arvelo y Valentín Pezzolesi, el recién rescindido Mata y Marc son los dos jugadores que menos minutos han jugado este curso. Jeremía Recoba, que se rompió el ligamento cruzado el 10 de octubre en Granada, ha jugado más que los dos delanteros mencionados (178’). Una cuestión que pone de relieve el poco protagonismo de ambos en un equipo que pese a estar necesitado de gol, no recurrió a ninguno de ellos.

La última vez que Luis García fue cuestionado por la posible salida de Marc Cardona del conjunto amarillo, el técnico hizo referencia a lo lejano que por aquel entonces quedaba el marcado —era 6 de diciembre y la ventana invernal abre el 2 de enero y se prolonga hasta el 2 de febrero—. «Solo juegan once, solo van 23 convocados y tenemos muchos jugadores en la plantilla y tenemos que tomar decisiones de cara a lo que creemos mejor para el equipo», expresó. Unas semanas después, con el delantero en la rampa de salida y con las negociaciones en marcha, solo falta que la UD Las Palmas y el jugador, que finaliza contrato el 30 de junio, lleguen a un acuerdo.