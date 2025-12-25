Las vacaciones navideñas de los jugadores de la UD Las Palmas: desde Londres hasta Vigo, Cádiz y Madrid

Desconectar para volver a conectar de la mejor manera de cara a la segunda vuelta. Los jugadores de la UD Las Palmas, que disputarán el primer partido del 2026 el próximo 4 de enero, disfrutan de unas mini vacaciones de Navidad antes de volver a los entrenamientos el próximo lunes. Unas escapadas variadas que han ido desde Madrid en el caso de Lukovic hasta Londres si hablamos de Herzog, que han sido los que han compartido en sus redes sociales su último viaje de ocio del presente año.

Sergio Barcia en su visita al Cub Colegio Hogar / LP/DLP

Los veteranos Jonathan Viera y Jesé Rodríguez han apostado por la familia, compartiendo instantáneas y deseando una feliz Navidad rodeados de sus seres queridos y sin dar detalles de su ubicación. Tampoco ha dado detalles Jeremía Recoba, ausente por su grave lesión desde octubre. El uruguayo publicó en sus redes sociales imágenes junto a su familia en lo que parecía ser una fiesta privada.

Sorprendió Churripi con una foto en la que mostró su árbol de Navidad con los regalos bajo el mismo. Lo llamativo, que en la pared del fondo se puede observar un cuadro con el escudo del Burgos. No olvida el guardameta sus años defendiendo los colores burgaleses. «Feliz Navidad, salud para todos» escribió en el pie de foto.

Amor por el escudo

Y de guardameta a guardameta, Dinko Horkas también se pronunció para felicitar las fiestas, aunque en este caso el croata no quiso escribir nada de manera propia ni compartir una foto de sí mismo ni de su familia. El portero titular de la UD demostró su compromiso con la entidad amarilla compartiendo una publicación del propio club en la que se podía observar un árbol de Navidad luciendo la bufanda de la UD Las Palmas.

Lukovic disfruta de sus vacaciones en Madrid / LP/DLP

El que también ha cogido un avión con rumbo a casa ha sido Pejiño, que junto a su familia ha decidido pasar la Nochebuena en Cádiz. De hecho, este viernes por la mañana el jugador de la UD Las Palmas estará, junto al futbolista del Girona Bryan Gil firmando autógrafos, charlando con los más pequeños y haciéndose fotos. «Los jugadores de nuestra cantera nos visitan», expresó el Barbate CF en sus redes para anunciar la visita de ambos.

Sergio Barcia también ha cogido un avión destino a Vigo. Ahí, aprovechó la escapada para hacer una visita al Club Colegio Hogar, el lugar en el que empezó todo. El central amarillo visitó la cadena en la que se formó e hizo entrega de su camiseta. A cambio, el club le entregó la elástica con la que comenzó el sueño de jugar en la élite. «Sergio Barcia volvió a casa para demostrarnos que el camino se construye con humildad y trabajo», expresó el club.

Tras la victoria ante la Cultural Leonesa el pasado 20 de diciembre (4-0), los amarillos se situaron segundos en la clasificación con 34 puntos, tres menos que el líder Racing de Santander. El mes de enero será precisamente uno de los más exigentes con la visita a La Romareda para después recibir al Deportivo de La Coruña (10 de enero) y visitar al Racing de Santander en el Sardinero (18 de enero).