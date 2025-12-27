Gordillo, un mago con el balón y la sensación de la UD Las Palmas en el estreno de LaLiga Futures

El futuro de la UD Las Palmas tiene nombre y apellidos: Daniel Gordillo Suárez. A su espalda, el dorsal número 10 y como cualidad el perfecto control del balón. El canterano amarillo anotó dos goles en el estreno de la UD en LaLiga Futures 2025 haciendo del Estadio de Gran Canaria su particular jardín de las delicias. Bailó con el esférico en los pies, dio una lección de fútbol y demostró que en las categorías inferiores hay talento para rascar. No era sorpresa que Gordillo fuera a acaparar las miradas. A finales de junio se proclamó MVP de la categoría sub 12 en la primera edición de MADCUP Football Gran Canaria. Ayer, volvió a poner en alerta a PSG y Betis en los dos primeros partidos de la fase de grupos y hoy hará lo propio con el Atlético de Madrid (12.00 horas).

David Villa se fotografía con los fans en las gradas del Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

El estreno estuvo marcado por 16 partidos de 24 minutos de duración cada uno, disputándose mañana por la mañana (a partir de las 9.30 horas) el último de los tres partidos de esta fase de grupos. Sólo los dos mejores pasarán a los cuartos de final, que se disputarán entre las 17.30 y las 19.00 horas de mañana. Inauguró la competición la UD Las Palmas y el París Saint Germain. El equipo anfitrión caía en su debut frente a los franceses por 1 a 2 y en el segundo de ellos, ya por la tarde, la victoria tampoco llegó: firmaron tablas con el Betis en el último minuto obra de Gordillo (1-1).

Dejó el Estadio de Gran Canaria detalles de calidad. Además de ser el escenario para los 16 mejores equipos de Europa, las gradas del feudo de Siete Palmas se enriquecieron con la presencia de figuras destacadas del panorama futbolístico, como es el caso de David Villa, un espectador de lujo junto a su familia para alentar al pequeño Luca Villa, extremo del Atlético de Madrid y que al igual que su padre ha elegido el número 7 en su camiseta. Uno en la grada y otro en el césped, demostrando la garra necesaria para ser el sucesor del Guaje de cara al futuro. Una Liga que como su propio nombre indica presenta a las jóvenes promesas que luego vibrarán en sus respectivos clubes, al igual que ocurrió hace unos años con la estrella del FC Barcelona Lamine Yamal.

Villamanía en el Gran Canaria

Aunque Villa quiso parecer uno más, en la memoria de adultos y niños queda su recuerdo. Es por ello que nada más pisar el Estadio, empezó a recibir la visita de los aficionados. Fotos por aquí, autógrafos por allá, miraditas por acá... Una odisea la que tuvo que vivir el Guaje hasta llegar hasta la zona baja de la grada, donde le esperaba su familia y el resto de papis del equipo colchonero. De los cientos de niños que se acercaron a Villa para plasmar el momento destacaron Daniel y Marco, dos compañeros de equipo de Las Torres que consiguieron la tan ansiada foto. «La vamos a imprimir y poner en un cuadro», decía Marco, que ilusionado enseñaba la foto que había logrado hacerse.

Ricardo de Burgos Bengoetxea dirigiendo uno de los partidos / LP/DLP

Las camisetas, bufandas y banderas del conjunto rojiblanco dejaron constancia al equipo que venían a animar, aunque no solo prestaron atención al Atlético de Madrid, sino también a los demás partidillos que se jugaron durante la tarde de ayer. Hubo momentos de superstición, sobre todo cuando uno del grupo propuso a todos rodarse un asiento hacia la derecha. Una acción que no hizo gracia al ex del Atlético de Madrid, Valencia o FC Barcelona entre otros. «Si perdemos este partido ha sido porque nos hemos tenido que mover», apuntó una del grupo.

Los partidos constan de 24 minutos de duración y pasarán a la siguiente fase los dos mejores equipos de cada grupo

Se deleitó David Villa con las jugadas individuales de las figuras del Athletic Club y Benfica, comentó las acciones del partido con sus amigos y no quitó el ojo a Luca. Unos ojos que brillaron cuando el equipo estaba a punto de saltar al terreno de juego para disputar el segundo enfrentamiento de la fase de grupos y que apoyó con tímidos aplausos a pesar de que su peque empezó el partido desde el banquillo.

Autógrafos con 13 años

Otro de los momentos de esta primera jornada la protagonizaron los jugadores del FC Barcelona. Tras disputar su primer partido de la fase de grupos ante el Borussia Dortmund, se dirigieron a las gradas del Gran Canaria para presenciar el último duelo de la mañana antes de marcharse a comer. Ahí, dejaron una estampa icónica al firmar autógrafos y sacarse fotos con los jóvenes que estaban disfrutando de LaLiga Futures 2025. No importaba que la edad de todos estos chicos no superara los 12 ó 13 años, algunos canarios ya veían en ellos al futuro del conjunto azulgrana. Quién sabe si dentro de unos años esa foto en las gradas del Estadio de Gran Canaria desvele los inicios del próximo Balón de Oro.

Nicolás Ortega, vicepresidente de la UD Las Palmas, viendo a los canteranos amarillos. / Jose Carlos Guerra

Y entre estrellas, jóvenes promesas y figuras destacadas del panorama futbolístico, Ricardo de Burgos Bengoetxea y César Barrenetxea Montero, ambos miembros del cuerpo arbitral del torneo. Una jornada en la que también se dejó ver Rafael Louzán y Paco Díez, presidente y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF); el veterano periodista deportivo Roberto Gómez y José Ramón de la Morena, presidente de la Fundación que lleva su nombre, organizadora del torneo junto con LALIGA, acompañados por el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria Carlos Álamo.

En cuanto a la clasificación de esta primera jornada y a falta del último partido de fase de grupos, el grupo A lo lidera el Athletic Club (4 puntos) seguido de la Juve (2), Real Madrid (2) y Benfica (1). El grupo B, el que pertenece a la UD, lo encabeza Atlético de Madrid y PSG con 4 puntos respectivamente, quedando la UD y Betis y tercera y cuarta posición con un punto. El grupo C, por su parte, lo capitanea el Espanyol con seis puntos, seguido de FC Barcelona (4), Borussia Dortmund (1) y Sporting (0). Por último, el grupo D de esta edición de LaLiga Future 2025 la lideran Sevilla y Villarreal con 4 puntos seguidos de Valencia e Inter (6 puntos).