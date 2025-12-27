Luis García: el rostro que vale 40 millones con el ‘milagro UD’

Del polémico tarareo del himno del Sevilla en Nervión como culmen del martinato –el 13 de mayo como epitafio a un descenso marcado por la fatalidad y un fútbol deshonroso al escudo– al Ferrari de los 46 millones de Viera y Jesé para aplastar a la Cultural. La UD es una finca de felicidad y coherencia gracias a Luis García Fernández (Oviedo, 44 años). El padre del catenaccio de Covadonga heredó un proyecto marcado por las dudas y las bolas calientes, como la vuelta de la ‘J’, Jonathan y Bichito, para transformarlo en la mejor defensa de la coherencia. Segundos en la tabla, a falta de dos jornadas para el cierre de la primera vuelta, y directos al ático de Mbappé. La vuelta a Primera se traduce en 40 millones de ingresos por TV.

Ale García, renovado y blindado, es el pichichi. En el derbi de las vallas voladoras de la final del Trofeo Teide, parecía un apestado. Nadie creía en el potencial del artillero de Orilla de Sardinero. Carne de cesiones y salidas, solo Luis García lo vio como el nuevo Sergio Araujo. Ubicado en el costado izquierdo, el canterano cierra el 2025 como pichichi (cinco dianas) de una UD con 23 goles y el mejor local de la competición. Nueve victorias, siete empates y solo tres derrotas. Números al más puro estilo Pimienta o Herrera. Caminito de Teror y del desván de Pedri. Al mérito de encontrar lo que nadie veía, cabe sumar su enamoramiento con Enrique Clemente. El lateral zurdo de los cuatro goles. El Roberto Carlos del Roque Nublo. Dentro de ese funcionamiento coral, al más puro estilo de un reloj suizo de Roger Federer, hay que añadir el soberbio rendimiento de Barcia. Es e mejor central de la competición y una opción de oro de negocio. Hay opción de compra perfilada con el Legia Varsovia de Polonia con ascenso y sin ascenso. Si se va Mika –acaba contrato–, vendrá otro. No hay indiscutibles en una UD con 19 onces iniciales en 19 jornadas, eso solo lo puede conseguir el cuerdo y rey del manicomio de Segunda.

Así lo bautizó Luis García, con una de sus frases repletas de socarronería asturiana, que todo pasaba por transformarse en el «más cuerdo del manicomio». Se pasó, Las Palmas es una multinacional de talento que encuentra el punto preciso de rendimiento en el desierto de Arizona. Enzo –renovado–, Amatucci, un portento, Pejiño, se vistió del Bale de Barbate, Lukovic, cuatro dianas, Bichito, el padre de la venganza perfecta, Viera, el de la retirada más hermosa, Gil, determinante en el primer tramo de Liga, y un Fuster, que por fin, abandonó su etiqueta de Aladino de AliExpress. Hasta Dinko se parece a Superman Valles. La única justificación de esta sinfonía es Luis García. Hasta la vuelta de Fábio Silva quedo en un segundo plano. Nadie se acuerda de Robin Hood si respondes con la determinación de Barcia. El milagro se gestó en el rigor. Responder como un bloque. «Aquí el mérito es de los jugadores, yo no tengo importancia», repite el padre de la criatura.

Con el Zaragoza, Dépor y Racing en el horizonte, así como las llegadas del Poeta Benedetti y Pedrola, la UD es Luis García. El Spielberg de los 40 millones. El director de la producción de 46 kilos de presupuesto y 13,3 de techo salarial. Lo fichó Helguera, el Nostradamus de esta revolución.