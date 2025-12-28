El ascenso exige un gasto de siete millones para la UD Las Palmas

El octavo ascenso de la UD a Primera, primero en 76 años de vida tras un descenso al infierno de plata –la fórmula del vuelo exprés–, viene acompañado de la adquisición de hasta cuatro jugadores por unos siete millones. Si la formación de Luis García besa el objetivo, hay que pasar por caja por la letra pequeña de los contratos.

Bien por la vía directa (31 de mayo de 2026 con la jornada 42) como lograsen García Pimienta o Sergio Kresic en este siglo, así como por el playoff (21 de junio se disputa la vuelta de la final), situación extrema reservada para Paco Herrera, Las Palmas debe sacar la billetera. La entidad pío pío asumirá la compra del mediapunta colombiano Nico Benedetti (tres millones), que llega libre a esta ventana invernal con el dorsal ‘7’.

También como refuerzo invernal, el extremo de la Sampdoria y ex del FC Barcelona Estanislas Pedrola llega cedido hasta junio con compra con ascenso por 1,5 millones. De igual manera, en el contrato de Jere Recobita figura que hay que desembolsar un millón con el salto de categoría a los agentes del atacante uruguayo por el 50 % de los derechos económicos restantes. La UD se hizo con el cien por cien del pase federativo y el 50% de los económicos al pagar 690.000 euros al Club Nacional de Montevideo. En relación al central del Legia de Varsovia Sergio Barcia, que está cedido en la Isla hasta junio, se asume la compra por 1,5 kilos con ascenso. También se contempla quedarse con los derechos federativos y económicos del zaguero sin vuelo al olimpo. Conforma un negocio redondo para el club isleño, al destaparse como el mejor defensor de la competición. El Celta u Osasuna ya pusieron sus ojos en este mimbre de moda.

Poeta Benedetti (3), Pedrola (1,5), Barcia (1,5) y Recobita (0,6) arrojan la cifra de 6,6 millones. Contratos con compra obligatoria con ascenso. Una práctica habitual que ya se ejecutó con Sandro Ramírez en junio de 2023, cuando se abonó un millón a la SD Huesca. El exdelantero del Barça, Málaga o Real Sociedad, militó cedido en la 22-23 y logró siete tantos para Pimienta –jugó un rol clave en el salto de categoría con dianas ante el Eibar en Ipurúa, así como al Cartagena en la penúltima jornada–. En la pasada temporada, se afrontó un pago de dos millones al Madrid por la compra del lateral diestro Marvin Park (atado hasta junio de 2028) por la permanencia en la máxima categoría.

La formación de Luis García Fernández retoma mañana el trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco de cara al primer partido de 2026 ante el Real Zaragoza (domingo, 4 de enero, 17.30 horas, TV Canaria). Ante las obras de La Romareda, el club maño disputa sus pulsos de local en el Ibercaja Estadio. El cuadro de Rubén Sellés ocupa la penúltima plaza con Dani Gómez como pichichi (tres tantos). Luego figuran Soberón (2) y Kodro (2) en la tabla máximo realizadores, en este campeón de la Recopa de Europa. Con 17 unidades, están a cuatro de la salvación.

Con 34 puntos, la UD dobla al Zaragoza, club en el que militó Luis García Fernández (temporadas 11-12 y 13-14). El bloque isleño solo ha perdido un pulso de visitante esta temporada fue ante el Castellón en Castalia (1-0).

Remate final del plantel

Benedetti, Pedrola y falta un killer. Luis Helguera está pendiente de cerrar la cesión de un delantero para componer el puzle UD. Tercer movimiento, que se suma a las salidas de Mata, Marc Cardona y el lesionado de gravedad Recobita. No se esperan más movimientos para uno de los gigantes de Segunda, cuyo plantel cuenta con un valor de mercado de 39,4 millones –tercera en el ranking tras Almería (47,6) y Deportivo (45)–.

La UD cuenta con el segundo mayor margen salarial de la competición de plata con 13,3 millones. Con 34 puntos en el zurrón y a falta de dos jornadas para el cierre de la primera vuelta, la formación de Luis García está a solo 16 unidades de la salvación matemática. Más allá de la barrera de los 50 puntos, los amarillos están obligados con la dimensión de los refuerzos a convertirse en protagonistas de esta edición liguera. En ese pelotón, junto al líder Racing, Almería, Dépor y Castellón, figura la UD.

Apostar por la cantera (Ale García o Iñaki), buscar oportunidades como Amatucci y apostar por activos de futuro. Con el ascenso, siete kilos sobre la mesa y cuatro mosqueteros blindados.Fórmulas contractuales para soñar despiertos. n