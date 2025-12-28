De los turrones a Zaragoza con la enfermería apretada: la UD Las Palmas afronta el estreno de 2026 sin Ale, Kirian y Sandro

Malas noticias para la afición de la UD Las Palmas: los Reyes Magos no traerán el regalo de volver a ver a Ale García sobre los terrenos de juego de cara al primer partido del año (4 de enero, 17.30 horas frente al Zaragoza). El de Sardina, que cayó lesionado el 14 de noviembre en Valladolid —14 partidos, 5 goles, dos asistencias y 1.124’—, extiende su puesta a punto hasta la visita del Deportivo de La Coruña al Estadio de Gran Canaria el 10 de enero (17.30 horas), momento en el que se espera que vuelva con el objetivo de lidiar con la falta de gol del equipo. Desde que pidió el cambio sobre el césped del José Zorrilla hasta el último encuentro del año transcurrieron cinco partidos en los que ningún futbolista de la plantilla logró superar su marca goleadora. Pichichi aun estando apagado y fuera de cobertura.

Ale García celebrando uno de sus goles esta temporada / LP/DLP

Y entre nuevas incorporaciones y viejos talentos, los que tampoco llegarán a la cita en Zaragoza son Kirian Rodríguez y Sandro Ramírez. El primero de ellos por una rotura en el abductor y el segundo porque su recuperación de rodilla no ha llegado a su final. El mediocentro tinerfeño dio una de las mejores noticias del año al recuperarse de su segundo Linfoma de Hodgkin —ha disputado 7 partidos y ha dado 2 asistencias antes de caer lesionado—. El delantero grancanario, por su parte, aunque ha ido compatibilizando los trabajos en grupo y los individuales, tampoco podrá entrar en la convocatoria secreta de Luis García para el partido de estreno del año.

Su última cita con la elástica amarilla data del 13 de mayo frente al Sevilla, con un equipo que por aquel entonces militaba en la máxima categoría de LaLiga. Jugó los 90 minutos y desde entonces no ha vuelto a aparecer. Pasó por quirófano en el mes de julio y aunque el plazo aproximado de recuperación era de tres meses, la espera se ha alargado más de lo esperado. Un Sandro que además, finaliza contrato el 30 de junio.

Habrá que esperar por Benedetti

El poeta colombiano Nicolás Benedetti, el primer fichaje del mercado invernal del conjunto amarillo, tampoco estará disponible. En su presentación expresó su deseo de saltar al verde cuanto antes defendiendo la camiseta de la UD, pero deslizó entre líneas la necesidad de volver a su pico de forma después del parón. «Estoy preparado para jugar, aunque tuve un tiempo de descanso. He entrenado por fuera y claro que conozco LaLiga», aseguró. El mediapunta, que se entrenará esta tarde (18.30 horas) por primera vez junto al resto de la plantilla, cuenta con pocas opciones de formalizar su estreno en el Ibercaja Estadio de Zaragoza.

Nico Benedetti, durante su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas / LA PROVINCIA / DLP

Después de una semana de desconexión marcada por las escapadas familiares, las fiestas y los turrones, el conjunto de Luis García regresa mañana a los entrenamientos en Barranco Seco. Lo hace con la cabeza bien alta después de haber conseguido cerrar el año como segundos en la clasificación y con una goleada a la Cultural Leonesa (4-0 con doblete de Jesé Rodríguez) para despedir el 2025 junto a la afición grancanaria. Un año marcado por los altibajos, por un enero que comenzó de la peor manera y un mes de junio que finalizó con el peor presagio: el descenso a Segunda División.

La cuesta de enero de la UD está marcada por cuatro citas exigentes: Zaragoza, Deportivo, Racing y Córdoba

Pero la UD de la regeneración regresó más fuerte. Resurgió de sus cenizas, se recompuso y volvió a sonreír con la ayuda de Luis García, el maestro capaz de recuperar la mejor versión de figuras que parecían olvidadas: Iván Gil, Ale García, Clemente, PejiñoFuster... Volvieron las victorias, las celebraciones alocadas en el Estadio de Gran Canaria y a sabiendas de que la maratón es muy larga, los sueños de un posible ascenso. Llegaron los viejos rockeros Viera y Jesé para poner un poco de veteranía en un grupo plagado de jóvenes promesas y la dirección deportiva reforzó la plantilla con caras que se han convertido en deseos de cara al futuro, como es el caso de Sergio Barcia o Lorenzo Amatucci.

Una vuelta al trabajo exigente, pues la UD afronta un mes de enero complicado en lo que a los rivales se refiere. La primera parada será Zaragoza y después llegará el temido Yeremay Hernández con un Dépor que antes del parón navideño encadenó tres derrotas consecutivas. Aun así sigue siendo un fiel candidato al ascenso. Después, el 18 de enero, los de Luis García se dan cita con el Racing de Santander en El Sardinero. El líder espera con el objetivo de consumar la venganza de los tres goles que les repartió la UD en su visita al Gran Canaria. El Córdoba el último fin de semana del mes cerrará la cuesta de enero, esa que tan mal se le suele dar a los insulares.