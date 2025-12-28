LaLiga FCFutures
Ultra Naciente grita 'cantera' y habla Dani Gordillo, el 'bomba' de la UD Las Palmas: "Quiero ser como Pedri y Recobita"
El '10' del conjunto de Miguel Ángel cautiva a Villa, pendiente de su hijo Luca del Atlético, y a Nicolás Ortega en una jornada marcada por la presencia del grupo de animación y el millar de seguidores en el Gran Canaria
Al grito de '¡cantera!' y el ADN del Roque Nublo hasta la eternidad en el mundial del Belén del talento. Dani Gordillo, el diamante para la esperanza de la UD Las Palmas. El '10' del cuadro amarillo de la XXIX LaLiga FC Futures Sub-13, que lleva dos dianas en el torneo, hace un gesto con las manos como Jonathan Viera.
Arte en movimiento, es una de las grandes sensaciones de la cita de los diamantes que se celebra en el Gran Canaria. La formación amarilla quedó apeada en la fase de grupos y juega esta tarde el pulso de la consolidación tras empatar ante Betis y Atlético de Madrid -se completó la participación con derrota ante el PSG-.
Gordillo hizo dos tantos, en un grupo dirigido por Miguel y formado por Ignacio, Javi, Pablo Martel, Decoursi, Álvaro, Grisaleña,. Hugo Diego, Víctor, Ángel, Hugo García y Diego. Ante los ojos de David Villa, pendiente de su hijo Luca, el '7' del Atlético de Madrid, explota la eterna búsqueda del talento autóctono. Ultra Naciente gritó el afamado "cantera" y el abrazo con la representación de la UD del torneo que organiza la Fundación José Ramón de La Morena.
De Pedri a Recobita
El futbolista irreverente de Salto del Negro brindaba su participación a sus padres Juan Carlos y Yaiza, así como ponía en valor el trabajo de todos sus compañeros. Admira a Pedri y a Recobita, así como ve a Bryan Gil por todas partes. Su sueño pasa por triunfar en la UD y marcar en el Gran Canaria. Su particular jardín de recreo. "Me he sentido muy bien, acompañado de todo el equipo, creo que hemos hecho un gran trabajo. Vamos a disfrutar de la consolidación [que se disputa esta tarde].Todos juntos hemos hecho un gran trabajo". Cuando pisa el césped del partenón de Siete Palmas, admite que siente "escalofríos".
"Ves a toda una Naciente como te anima; te alientan para ganar un simple partido. Así todo se hace más fácil, somos uno en el campo".Insiste que el infante de Tegueste es su principal reclamo. Quiere ser como Pedri y Bryan Gil.
Del actual plantel de la UD, se decanta por "Recobita". Presume de barrio y de familia. "Soy del Salto del Negro". Puestos a soñar, marcar en Primera de amarillo. Es la nueva generación del Gran Canaria 2030. "Quiero quedarme unos cuantos años en la UD (...) Me mantendré un poco y cuando sea mayor, ya tomaré decisiones", realza sobre una salida a lo Yeremay o Pedri.
