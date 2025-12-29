Las cifras millonarias de LaLiga Futures donde participa la UD Las Palmas: 32 'kilos' de retorno, YouTube, X, Facebook, Instagram...

El último paso del Real Madrid de Mbappé y Vinícius por el Gran Canaria -29 de agosto de 2025- dejó un registro de audiencia en España de 901.000 televidentes. En la gradas del recinto de Siete Palmas, se congregaron 31.192 espectadores. El baile de Hugo Fernández,capitán del equipo merengue Sub-13, así como las diabluras del ‘10’ de la UD Las Palmas Dani Gordillo, destrozan todos los registros. El torneo de LaLiga FC Futures, que finaliza esta tarde en el Gran Canaria, dejó un retorno de 32.489.576 millones en 2024.

El dato de la audiencia total, tanto por la señal internacional de TV como en redes sociales, fue de 13,3 mil millones (13.302.490.049). Es el evento deportivo de mayor impacto en la historia del Archipiélago. Nadie genera tanto como el Belén futbolístico de arte en miniatura, que cuenta con la organización de la Fundación José Ramón de la Morena y el paraguas de LaLiga. La idea es que se establezca en Las Palmas de Gran Canaria como sede fija hasta 2030 -fecha de la Copa del Mundo de fútbol y viene con estadio futurista-.

El Cabildo invierte 500.000 euros en esta plataforma promocional que cuenta con señal de TV nacional gracias a GOL TV, DAZN LALIGA, Movistar LALIGA TV, Vamos, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA+, LALIGA Inside y el canal internacional de la patronal del balón. Además, las cuentas oficiales de LALIGA de YouTube, Facebook, X, Twitch y Tik Tok, así como en Bilibili y Weibo para China, también pinchan la señal del torneo de los enanos.

Los cálculos que se manejan para Instagram son de 1,9 mil millones de seguidores. En lo referente a ‘X’: 605.069.648 de usuarios para seguir al detalle las gambetas de los Pedris, Vieras y Jesés del futuro. Tres días de emisión con el alcance a 1,1 mil millones de usuarios globales en Tik Tok. Para esta 29ª edición, la búsqueda del nuevo Yamal es garantía de expectación. Con cuatro mil aficionados en las gradas del Gran Canaria, para hoy se espera superar los cinco mil. Es la mayor entrada en la historia del torneo. Con la presencia de aficionados extranjeros, Siete Palmas es una Torre de Babel en miniatura. Balón con forma de globo terráqueo. Juventus de Turín, PSG, Borrusia Dortmund, Benfica, Sporting Club de Portugal, Inter de Milán o Benfica desfilaron por esta pasarela de sueños y lágrimas.

En Facebook, alcanza los 2,3 mil millones de usuarios por los 80.747.934 millones de usuarios en You Tube. La señal de TV vuela de Gran Canaria a Estados Unidos, así como a Brasil, Argentina, China y Japón. Son ochenta canales y la locura de las redes sociales.

WRC y baloncesto

La única prueba deportiva que compite con el impacto económico de LaLiga FC Futures es el Rally Islas Canarias del World Rally Car (Mundial). La cita del motor, que se disputó en la pasada primavera, contó con 38 millones de retorno. Sobre el seguimiento, no alcanza la dimensión del torneo de los genios del balón. La Isla fue sede del Mundobasket (2014) y arrojó ocho millones de impacto. El torneo, cuya final se disputó en Madrid y coronó a Estados Unidos, fue visto por 300 millones de espectadores de 179 países para lograr un valor global de marca de 219 millones.

La Copa del Rey baloncesto de Gran Canaria dejó 20 kilos y ser sede en el Mundial de Fútbol 2030 rompe la banca con mil millones dentro de los derechos de imagen y promoción. El tetracampeón del Tour de Francia Tadej Pogacar ejerció de embajador de Gran Canaria por 165.000 euros. El consejero de Turismo del Cabildo Carlos Álamo desveló en la presentación del torneo de LaLiga que corrió peligro de volar de Gran Canaria. Tras fracasar la continuidad en Maspalomas, se planteó la opción de disputarse en ciudades como Sevilla o Málaga. «No podíamos perder esta oportunidad y la idea es que perdure», advierten desde el ente cabildicio. Un matrimonio récord. Talento y millones de usuarios. El Gran Canaria como la Meca de la promoción.