Mercado invernal
Aterrizaje en la UD Las Palmas: Pedrola ya está en Barranco Seco y la confirmación de Jesé
El extremo de la Sampdoria presenció ayer la sesión de trabajo y el '10' hoy lo dio por cerrado con un plural : "Le doy la bienvenida a los nuevos fichajes", aseveró; el catalán se suma a la contratación del Poeta Benedetti, que debutará en tres semanas
Pedrola ya está aquí. El segundo fichaje de la UD Las Palmas presenció ayer la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. En las próximas horas, se espera anunciar la contratación del extremo de la Sampdoria, ex del Barça, y con el que hay una compra obligatoria con el ascenso -de 1,5 millones-. A este fichaje cabe sumar el del Poeta Benedetti. El mediapunta colombiano no debutará este domingo ante el Real Zaragoza y tampoco estará ante el Dépor.
Esta mañana, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, Jesé Rodriguez dio por cerrada la llegada de Pedrola, en un desliz dialéctico. “Le doy la bienvenida a los nuevos fichajes. Si viene un delantero, más de lo mismo. Todos los jugadores que vengan a aportar son bienvenidos. Que venga quien considere el club", valoró el '10' de la UD, en el primer mensaje de bienvenida al atacante del club de Génova de la Serie B.
