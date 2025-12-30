Debate navideño de la UD Las Palmas: el Zaragoza sí gestionará su nuevo estadio por 200 millones a pagar en 75 años

Real Zaragoza versus UD Las Palmas. Gigantes que suman 94 temporadas en Primera en ecosistemas antagónicos. En lo deportivo y en la gestión de estadios de pura vanguardia. Contienda de contrastes para abrir 2026 -el domingo y desde las 17.30 horas en el Ibercaja Estadio-. Hay 19 puestos de diferencia, 17 puntos de separación y 19 goles que apartan a la mejor defensa del fútbol de élite con el tercero más batido. El plantel de Luis García Fernández, exjugador del club maño, retomó ayer el trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco tras una semana de vacaciones navideñas. De cara al estreno de año, Sandro Ramírez, Kirian Rodríguez, Ale García y el Poeta Benedetti, primer fichaje del mercado invernal, están descartados.

Se dan cita el segundo, una UD lanzada a por el ascenso, contra el penúltimo. Hay 19 pisos de distancia entre la apisonadora del catenaccio de Covadonga y el drama andante de Rubén Sellés. Además, el Zaragoza sí explotará su estadio desde 2027 abonando un canon durante 75 años de 200 millones -2,6 kilos cada doce meses-. En la Isla, Cabildo y UD están a la gresca.

Los amarillos contabilizan 34 unidades en 19 duelos por los 17 de los maños. Por parte de los zaragocistas, campeones de la Recopa de Europa (1995), Pau Sans, Paulino y Martín Aguirregabiria están al margen. La presencia del capitán Francho es una incógnita por su dolencia en el menisco de la rodilla. La UD lleva 23 goles a favor y 11 en contra. El Zaragoza solo ha sido capaz de anotar 16 y ha recibido 30 -es el segundo más batido en el universo de plata tras el Albacete Balompié y CD Mirandés-.

En el Ibercaja Estadio, los maños solo han sumado dos triunfos ante Huesca y Leganés. En su informe de local, también figuran dos empates y cinco derrotas. Han volado 19 unidades de su fortín de circunstancias por las obras de La Romareda, sede para el Mundial 2030 como el Gran Canaria -en Siete Palmas no se ha movido una piedra con 100 millones presupuestados para la obra del siglo-.

‘Naming’ con Ibercaja

El futuro estadio del Zaragoza estará listo en el verano de 2027 con una inversión de 124 millones -con capacidad para 43.000 butacas-. Por su parte, el Gran Canaria de los 100 millones podrá ser inaugurado en julio de 2029. Se cruzan el domingo, en la disputa de la penúltima jornada de la primera vuelta, dos capitales que serán sede del Mundial de España, Marruecos y Portugal de 2030.

En lo que afecta a los presupuestos,el informe contable maño ronda los 25 millones por los 46 de la entidad pío pío. El Zaragoza, 58 temporadas en Primera, lleva sin pisar la máxima categoría desde 2013. Van trece años, y en ese tramo, la UD desfiló durante cinco campañas (de 2015 a 2018 y de 2023 a 2025) por el Olimpo de Messi, Benzema, Modric, Cristiano, Pedri o Kylian Mbpapé. La situación financiera de los aragoneses es muy delicada, con una deuda neta de 39,7 millones. En lo referente al techo salarial, el de los amarillo es de 13,3 kilos por los 11,3 del ganador de seis Copas del Rey -una es del Generalísimo en la edición liguera 1963-64-.

Sobre la cotización de las plantillas, hay una diferencia de catorce millones. El valor del grupo de Luis García Fernández, que ha cerrado las incorporaciones del Poeta Benedetti -ayer fue su primera día- y Pedrola, asciende a 39,4 millones por los 25,4 kilos de los maños. Como nota curiosa, el Zaragoza debe abonar diez millones dentro de su aportación para la construcción del nuevo estadio.

En la pasada junta de accionistas se perfiló el abono del importe con varios préstamos. Se recurre a la fórmula mixta, igual que con el Reale en San Sebastián, para fijar la aportación de la parte pública y privada. El Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón aportan 80 millones. Además, se suma Ibercaja que recurre al naming para aportar un total de 19 kilos. La sociedad La Nueva Romareda S. L. es el corazón del proyecto. De los 200 millones que debe abonar el club, 40 son del capital social y el resto será un canon que abonará el equipo de forma anual a cambio de explotar las instalaciones deportivas a lo largo de los 75 años de vida. Dos realidades opuestas.