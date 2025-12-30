Clemente es 'míster noticia' en la UD Las Palmas: nuevo agente, renovación en el horizonte y reencuentro con el Zaragoza

Enrique Clemente vuelve a Zaragoza. Y cambió de agente. El central y lateral zurdo maño de la UD, que lleva cuatro dianas en sus 1.505 minutos de juego, se ha destapado como el mimbre más en forma del plantel de Luis García Fernández en las primeras 19 jornadas. Con 49 partidos en las filas del Real Zaragoza, afronta el domingo en el Ibercaja un pulso emotivo.

Con un acuerdo de renovación con la UD hasta junio de 2028 -por tres temporadas más-, desde el club de Pío XII no creen que corra peligro la continuidad del aragonés. Tras romper con Moisés García, que le llevó a Gran Canaria en la temporada 22-23, ahora está representado por Iago Bouzón (que pertenece a la firma IGdreamsfootball). El agente y exjugador del Córdoba, Xerez y Nástic también defiende los intereses de Sergio Barcia, que está cedido con opción de compra por el Legia de Varsovia.

Desde la entidad grancanaria, se aferran al acuerdo con Clemente, que desde el próximo enero ya puede negociar con otro club. La temporada del aragonés está siendo sobresaliente. La determinación de Luis García ha sido crucial para disparar la cotización de un activo que reconoció públicamente que existe «plena predisposición» por ambas partes para ampliar su carrera de amarillo.

Nuevo agente, un sí quiero a la UD y cuatro dianas. Enrique Clemente es protagonista con mayúsculas de cara al pulso del domingo. Formado en las categorías inferiores del Zaragoza, se estrenó en el primer equipo de la mano de Víctor Fernández -30 de agosto de 2019 en La Romareda ante el Elche-. Luego pasó por el Logroñés y Real B, hasta que recaló en la UD. Salió cedido al propio Zaragoza y al Racing de Ferrol. De nuevo de amarillo, su caché se ha disparado. Ayer, se ejercitó con el resto del grupo en la vuelta al trabajo tras el parón navideño. Tras batir al Córdoba, Eibar, Ceuta y Cultural, ahora encañona al escudo de su corazón. Será la cuarta ocasión que se mida al Zaragoza, segunda de amarillo con un balance de una derrota y dos empates.

Paciencia con Benedetti

Pendientes de anunciar a Pedrola, el primer fichaje del mercado invernal como el Poeta Benedetti lleva su proceso de integración. No estará en el Ibercaja porque cuenta con un plan físico específico.

En los primeros días del mediapunta colombiano, ya se le atisban detalles geniales. «Es muy bueno, cuenta con una clase importante. No le quema el balón», inciden desde la caseta grancanaria. Lucirá el dorsal ‘7’ de Jaime Mata.

Hoy hay doble sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco (10.30 y 18.00) para ultimar los preparativos para tumbar al penúltimo Zaragoza. Además, habla Jesé Rodríguez ante los medios de comunicación (9.30). El Bichito hizo dos goles ante la Cultural en una actuación estelar, que le convirtieron en determinante para bailar a los de Ziganda.

En relación al primer once del año, la presencia del exdelantero del Madrid y PSG está asegurada. Estará escoltado por Jonathan Viera, que encadenaría su cuarta presencia de inicio -comenzó ante el CD Mirandés, para luego seguir ante Ceuta y Cultural Leonesa-. Dentro de la nómina de intocables, figuran Dinko, Barcia, Mika, Enrique Clemente, Enzo y Amatucci. Viti o Marvin pugna por el propietario del lateral diestro y la opción Pejiño aparece y desaparece.

El marrón de Marc Cardona

El enero de 2025 resultó catastrófico con goleada en Elche un 5 de enero para quedar apeados de la Copa del Rey (4-0). Luego un carrusel de derrotas ante Getafe (1-2) y Real Madrid (4-1), para empatar ante Osasuna (1-1). La primera victoria del año llegó en Getafe, un 12 de abril. Pero ahora la situación es diferente, y la consigna es un inicio arrolladora ante el Zaragoza.

Al asalto de la primera plaza -hay tres puntos de renta con el Racing-, la UD tiene que desprenderse de Marc Cardona. Con el artillero leridano, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, no se cuenta. El club grancanario acelera la rescisión contractual de uno de los pichichis del curso del ascenso con García Pimienta (hizo siete tantos en la 22-23). El plan de la dirección deportiva es la de completar el puzle de Luis García con otro delantero, que elevará la competencia a Lukovic y Jesé Rodríguez. Llegará cedido de un Primera.