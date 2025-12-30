Lección de señorío de Jesé con sus haters en la UD Las Palmas: "Hay cosas que no gustan porque es una cuestión de respeto"

Jesé Rodríguez Ruiz se mordió la lengua. Una lección de señorío con sus 'haters'. El '10' de la UD Las Palmas no quiso polemizar sobre la ríada de críticas e insultos en redes sociales sobre su fichaje y rendimiento. Era el día para ajustar cuentas y ofreció su arista más madura. Los tiempos de los líos dialécticos han pasado a mejor vida para convertirse en uno de los referentes de un vestuario que vuela en la tabla como un Lamborghini.

Además, no quiso sacar pecho sobre su brillante aportación ante la Cultural con dos golazos. "Estamos expuestos a toda crítica, que será bien recibida si es constructiva. No puedo manejar lo que diga la gente. Está claro que hay cosas que no me gustan, porque es una cuestión de respeto. Tanto mis compañeros como yo lo damos todo al jugar en el momento que toca. Tengo que hablar cuando me toque y la mejor manera es jugando con la pelota".

Jesé Rodríguez Ruiz. / Quique Curbelo

Desveló que no piensa en retirarse y elevó a Jonathan Viera a los altares. Por otro lado, reconoce que el tiempo le ha dado la razón de Luis García Fernández. "Viera es el mejor jugador en la historia de la UD". Reclama respeto por el Zaragoza, rival el domingo en el Ibercaja (17.30 horas). "Que nadie los dé por muertos".

"Le comenté a mi familia que era una pena que la competición se parase en la Navidad. Porque me siento muy bien. Sigo con la misma mentalidad para darlo todo. Si meto gol, mejor; y si lo hace mi compañero estaré igual de contento. Porque el objetivo es que el equipo siga arriba enganchado. Pero hemos de tener los pies en la tierra. No hemos hecho nada y yo he anotado dos goles. Llevo muchos años en esto, lo disfruté ese día y ahora estoy pensando en el Zaragoza", determina. Aclara que no tiene una mala relación con Luis Helguera. "No me llevo mal con nadie. Cada uno tiene su papel y hace las cosas lo mejor posible. Tanto Luis García como Luis Helguera tienen al equipo en segunda posición. Se han tomado las decisiones correctas (...) Si acabase hoy mismo la competición, pues habríamos subido".

Jesé Rodríguez, esta mañana, durante su oratoria. En segundo término, una foto con Viera. / Quique Curbelo

El mejor fichaje es grancanario y ya está en la casa

Apuesta por el regreso de Sandro Ramírez. "Sandro es un grandísimo profesional. Se merece volver ya. Está trabajando todos los días muy fuerte. Sería el mejor fichaje que podríamos tener".

Sobre si se arrepiente de haber aceptado cobrar el mínimo en Segunda, que son 60.000 euros, elude hablar de temas salariales. "No pienso en el dinero. Pienso que estoy jugando en el equipo de mi tierra, donde siempre he sido feliz. Quiero devolver todo el cariño que me da esta gran afición. Y las cosas se verán. Lo más feliz sería volver a la Primera. Pero hemos de ir paso a paso, ser inteligentes porque esta categoría es muy dura". Cometió un desliz a la hora de hablar de las contrataciones en el mercado invernal, lo hizo en plurarl, abriendo la puerta a Pedrola, que aún no ha sido anunciado de forma oficiosa.

"Le doy la bienvenida a los nuevos fichajes. Si viene un delantero, más de lo mismo. Todos los jugadores que vengan a aportar son bienvenidos. Que venga quien considere el club".

No colgará las botas

A sus 32 años, desecha una retirada en junio con o sin ascenso. "No me voy a retirar, seguro. Quiero seguir disfrutando del fútbol, que me encanta … y si es aquí, mejor. De Viera puedo decir que ha sido un pilar en el pasado, ahora y lo será siempre en la UD. No solo para los jóvenes; para mí es grandísimo amigo y bellísima persona. Y con respeto a los jugadores que han vestido esta camiseta, para mí Jonathan Viera ha sido el mejor de todos".

Vive un cuento de Navidad. "Desde mi vuelta estoy feliz en el equipo de mi casa, con mi familia y en mi tierra. Las lesiones pasan, siempre estamos expuestos porque lo damos todo. Tras volver de la lesión me he encontrado mejor". Morirá por el escudo. "Me siento preparado. En mi primera rueda de prensa dije que no era importante lo que dijera ese día, sino lo que iba a hacer desde el primer entrenamiento. Con el entrenador siempre ha habido una relación de respeto y cercano. Él toma todas las decisiones. Si mañana esto se acabara estaríamos en Primera, por lo tanto sus decisiones han sido las correctas. No tengo más que añadir. El míster lo está haciendo muy bien".

Hacer dos goles le convierten en titular indiscutible y le vale de liberación. "Más que liberado por mis goles, me sentí como un niño chico al volver a marcar. Jugaba en el estadio, con mi gente, con la familia [su mujer Aura estaba en el palco]. Fue todo muy hermoso. Me sentí bien, me encantó volver a marcar con la UD [lo hizo cinco años después]. Voy a seguir trabajando para que vuelva a suceder".

Tolera y metaboliza la presión que exige el escudo. "La afición de la UD siempre ha sido exigente con todos los jugadores. Esto no es nada nuevo. Hay gente que tenemos un foco más mediático, es normal. Creo que estamos siendo un ejemplo para la gente joven".