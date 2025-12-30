Ramírez desvela su plan para Almatriche: "Vamos a construir 1.250 viviendas; será el barrio de la UD Las Palmas"

El barrio de Viera y Jesé. Parque Residencial UD Las Palmas. Miguel Ángel Ramírez, principal mandatario del club grancanario, desveló esta noche que piensa construir un total de 1.250 viviendas en las dos parcelas que ha adquirido en Almatriche. Además, hace las paces con el Cabildo. "Esto parece que al final la relación entre el Cabildo y la UD, como en las relaciones matrimoniales, va a rozar lo tóxico y para nada. El Cabildo y la UD tienen una relación de amor eterno".

En relación al proyecto inmobiliario, Ramírez avanza que la idea pasa por construir "el barrio de la UD Las Palmas". "Si en Almatriche no hacemos el estadio, pues buscaremos otra solución. Ese terreno está previsto para hacer 1.250 viviendas. Haremos el barrio de la UD Las Palmas y estaremos a la espera", valora sobre el culebrón de la explotación de la nueva bombonera de Siete Palmas, que será sede del Mundial de 2030 y con un coste de más de 100 millones -que abona el Cabildo-.

Además, reitera que confían en hacerse con la explotación del recinto vanguardista de Siete Palmas. Lo hará dentro de los cauces legales. "El Cabildo ya sabe que queremos la gestión del Estadio y ellos no quieren que nadie les marque la hoja de ruta o el paso. Y tienen toda la razón, hasta que no se termine la obra eso no se podrá dilucidar. Es una tontería que sigamos hablando de lo mismo, es una discusión estéril hablar de algo que no sucederá hasta 2029. Cuando llegue ese momento, estoy convencido que tanto el Cabildo como la UD se pondrán de acuerdo para que podamos solucionar la situación y que sea factible para ambas partes. Nadie entiende el Gran Canaria sin la UD y la UD no entiende la vida sin el Gran Canaria. Buscaremos una solución".

Pasar por caja

Para Ramírez, habrá que pagar al Cabildo por la explotación del Gran Canaria, como hacen Real Zaragoza, Athletic o Real Sociedad. "Hay que hacer un business plan, habrá que pagar...El Cabildo con el dinero de los grancanarios no el dará el estadio a una empresa privada. Hay que retornarle la inversión al Cabildo. En Zaragoza se la da la explotación a capital extranjero, por lo tanto, ¿por qué no se lo van a dar a la UD si todo el capital es canario? Hay que estar tranquilos, llegaremos a un acuerdo. Todo comenzó como un reclamación lícita histórica de la UD pero no ha caído bien, si hay conflicto, tengo que replegarme. No quiero más conflictos, no quiero conflictos con el Cabildo. Es uno de los mejores patrocinadores. Es la institución que nunca ha abandonado a la UD. No me voy a enfrentar a ellos, si ellos no están cómodos hablando de esto, ¿por qué tengo que seguir? Tengo que bajar el balón al suelo, vienen meses ilusionantes. Tenemos que darlo todo en el terreno para celebrar haber conseguido algún éxito importante".