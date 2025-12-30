La UD Las Palmas presenta a Pedrola el viernes y da por perdido a Mika Mármol

La UD Las Palmas ya tiene en casa a dos de los tres fichajes que prometió y a la llegada de Benedetti y Pedrola falta añadir al delantero que desean desde el conjunto amarillo. El viernes, coincidiendo el entrenamiento a puerta abierta de la UD en el Estadio de Gran Canaria con la apertura del mercado de invierno, será presentado el atacante de la Sampdoria. Un anuncio que no se ha hecho oficial por una cuestión de tiempos, tal y como confesó el presidente del club Miguel Ángel Ramírez antes de la cena navideña del equipo.

El que parece tener los días contados en la UD —y no por una decisión de la dirección deportiva— es Mika Mármol. El central, uno de los mejores de la categoría, finaliza contrato el próximo 30 de junio y ya tiene ofertas de equipos de Primera División con las que la entidad amarilla no puede competir. "A Mika es complicado renovarle. Seguiremos peleando para que siga pero es difícil. Hay equipos importantes que quieren contar con sus servicios y ahí no podemos competir", apuntó el máximo mandatario de la UD Las Palmas.

Además del adiós de Jaime Mata el día 21 de diciembre, se le sumará una baja más que se producirá en estos días. "No sabemos si va a salir Marc Cardona, pero está claro que va a salir otro jugador y ya veremos que sucede con Marc. Queremos a otro delantero", apuntó Ramírez, quien destacó la figura de Luis Helguera como la más importante de este segundo semestre del año. "Para mí el protagonista es Helguera, el responsable de lo bueno y de lo malo. Es él quien trae al míster y a los jugadores, y si se come lo malo se tiene que comer también lo bueno", expresó.

La UD, con el ascenso en sus manos

En una valoración general del año amarillo, Ramírez habla de un "primer semestre malo porque descendimos" y "un segundo semestre mejor, con un equipo competitivo que está cumpliendo con las expectativas". El presidente amarillo sigue insistiendo en la idea de mantener los pies en el suelo pese a los resultados y hace hincapié en los meses que llegan. "Está en nuestras manos. Vamos a mejorar el equipo y tenemos que darle una alegría a nuestros aficionados".