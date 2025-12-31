Adiós al año de la UD Las Palmas más Forbes: palacete, 1.250 casas en Almatriche, cerveza y una línea de gimnasios

Comprar y vender. La UD Las Palmas se quiere colar en la lista Forbes. Los millones laten más allá de la inspiración de Jonathan Viera Ramos. La última ocurrencia del presidente Miguel Ángel Ramírez de comprar dos parcelas en Almatriche para construir 1.250 viviendas ha pillado desprevenidos a la masa social de un club que marcha segundo y busca lo nunca visto: subir tras bajar.

En esa montaña rusa de la pasión del balón, un pulso con el Cabildo por la explotación del nuevo Gran Canaria de los 100 millones y la compra del palacete de Las Meleguinas -por dos millones y en el que se invertirán un total de 8 kilos para construir una residencia para el primer equipo, así como un espacio para bodas, fiestas privadas y bautizos-.

En esta espiral de locura bursátil, la UD sigue en el mercado de la cerveza con Pío Pío y aspira a explotar su propia línea de gimnasios. Cuenta con dos centros médicos, en La Minilla y Telde, y se gastó 22 millones en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco antes de la llegada del Covid (en el verano de 2019 fue la presentación en el ciclo del novelista José Mel Pérez y Pedri). Pero la madre del cordero es la gestión del recinto de Siete Palmas, que será sede de la Copa del Mundo 2030. Antonio Morales, presidente del Cabildo, cifró en 500 millones las ganancias en una década. Es mucho dinero.

Facturar y facturar. El descenso con el Martinato supuso una pérdida de 40 millones en el apartado de ingresos televisivos. Lejos de caer en una gran depresión, el plantel, con un Luis García como bendito, marcha segundo y ahora no todo es la pelotita. Ampliar Barranco Seco y dotar de una residencia de lujo, que puede servir de espacio de concentración para las selecciones del Mundial conforma otra aspiración a corto plazo. Pero no hay límites. El equipo Femenino y estrechar lazos con el mercado sudamericano.

Clientes potenciales

Con nueve millones de usuarios en redes sociales, ya no todo es Fuster y la portería del Real Zaragoza -próximo rival y que cuenta con 39 millones de deuda-. El citado club maño explotará la nueva Romareda con 200 millones durante los próximos 75 años. Pagará un canon, la fórmula mixta que se destila en Primera División con gigantes como la Real, Athletic o Celta de Vigo.

Piensen a lo grande. Un Roque Nublo de Wall Street. Ramírez como Gordon Gekko (Michael Douglas) en Wall Street y Patricio Viñayo, director general, como Di Caprio en El lobo de Wall Street. Sí, la UD pensó en hacerse un autocine en el nuevo Barranco Seco.

Con 46,5 millones de presupuesto y algo más de 100.000 euros de beneficio en el último informe contable, para subsistir en el mundo del balón y lejos del ático de Pedri y Mbappé, hay que pensar a lo grande. Toca el sector inmobiliario, luego cafeterías y pubs en Siete Palmas, que se puede convertir en el nuevo Las Vegas de la capital con la celebración del Mundial 2030. "La Copa del Mundo transformará Las Palmas de Gran Canaria como los Juegos hicieron de Barcelona en 1992", valoró el consejero de Deportes Aridany Romero. Ante el nuevo escenario, la UD tiene a Viera y un business plan.