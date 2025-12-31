Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fin de AñoSiam Park en Gran CanariaCruceros en el PuertoMigración en CanariasFin de Año en Gran Canaria
instagramlinkedin

La encuesta del Maradona amarillo

Jesé reabre el debate del mejor de la historia en la UD Las Palmas: ¿Viera o Germán Dévora?

El '10' del club grancanario señala al genio de La Feria como el más grande en los 76 años de vida del club; el Maestro es el pichichi histórico (118), David García reina la tabla de partidos y Valerón es el icono de magia

Viera, durante un acto promocional del club.

Viera, durante un acto promocional del club. / ANDRES CRUZ

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Jesé Rodríguez señala al genio de La Feria, que busca el hito histórico de su tercer ascenso a Primera de amarillo como epitafio profesional, y reabre del debate de los debates. Con Viera camino de la eternidad, explota el cuestionario de los inmortales.

¿Quién es el mejor jugador de los 76 años de vida del club grancanario? ¿Y Germán Dévora? ¿Y Miguel Ángel Brindisi? ¿Qué pasa con Koke Contreras? ¿Y con el incombustible David García?

"De Viera solo puedo decir que ha sido un pilar básico en el pasado, pero que ahora es y lo será siempre en la historia del club. No solo para los jóvenes, para mí es un grandísimo amigo y una bellísima persona. Y con respeto a los jugadores que han vestido esta camiseta, para mí ha sido el mejor de todos".

Jesé Rodríguez Ruiz, ayer, durante su rueda de prensa, con la foto de Viera y exdelantero del Madrid al fondo.

Jesé Rodríguez Ruiz, ayer, durante su rueda de prensa, con la foto de Viera y exdelantero del Madrid al fondo. / Quique Curbelo

Viera ocupa el puesto 21 en el ranking de partidos jugados con 278, tabla que comanda David García Santana (474). El máximo realizador es Germán Dévora con 118 goles y luego aparecen Morete (99), Orlandito (98) y una leyenda de la década de los ochenta como Koke Contreras.

Otro rostro como Juan Carlos Valerón, con dos ascensos, figura en la memoria colectiva de los aficionados por su arte increíble. Tonono, Guedes, Paco Castellano, Daniel Carnevali, Wolff...La relación es eterna y el debate irrumpe en el cierre de 2025. Para el Bichito, el Maradona del Roque Nublo es Viera.

Viera, en la mesa con Jesé y Kirian, junto a Sandro, Ale García, Herzog, Valentín, Iñaki y Cristian.

Viera, en la mesa con Jesé y Kirian, junto a Sandro, Ale García, Herzog, Valentín, Iñaki y Cristian. / LA PROVINCIA / DLP

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
  2. Asencio se ve en la UD Las Palmas y lanza un mensaje a Vinícius: 'Tiene que seguir haciendo lo que hace; es de los mejores del mundo
  3. Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro
  4. La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
  5. Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
  6. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  7. La fiesta de Fin de Año cancelada en Santa Brígida tampoco se podrá celebrar en Las Palmas de Gran Canaria
  8. Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas

Jesé reabre el debate del mejor de la historia en la UD Las Palmas: ¿Viera o Germán Dévora?

Jesé reabre el debate del mejor de la historia en la UD Las Palmas: ¿Viera o Germán Dévora?

La UD Las Palmas presenta a Pedrola el viernes y da por perdido a Mika Mármol

La UD Las Palmas presenta a Pedrola el viernes y da por perdido a Mika Mármol

Adiós al año de la UD Las Palmas más Forbes: palacete, 1.250 casas en Almatriche, cerveza y una línea de gimnasios

Adiós al año de la UD Las Palmas más Forbes: palacete, 1.250 casas en Almatriche, cerveza y una línea de gimnasios

Ramírez desvela su plan para Almatriche: "Vamos a construir 1.250 viviendas; será el barrio de la UD Las Palmas"

Lección de señorío de Jesé con sus haters en la UD Las Palmas: "Hay cosas que no gustan porque es una cuestión de respeto"

Lección de señorío de Jesé con sus haters en la UD Las Palmas: "Hay cosas que no gustan porque es una cuestión de respeto"

Aterrizaje en la UD Las Palmas: Pedrola ya está en Barranco Seco y la confirmación de Jesé

Aterrizaje en la UD Las Palmas: Pedrola ya está en Barranco Seco y la confirmación de Jesé

Clemente es 'míster noticia' en la UD Las Palmas: nuevo agente, renovación en el horizonte y reencuentro con el Zaragoza

Debate navideño de la UD Las Palmas: el Zaragoza sí gestionará su nuevo estadio por 200 millones a pagar en 75 años

Debate navideño de la UD Las Palmas: el Zaragoza sí gestionará su nuevo estadio por 200 millones a pagar en 75 años
Tracking Pixel Contents