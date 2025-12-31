La encuesta del Maradona amarillo
Jesé reabre el debate del mejor de la historia en la UD Las Palmas: ¿Viera o Germán Dévora?
El '10' del club grancanario señala al genio de La Feria como el más grande en los 76 años de vida del club; el Maestro es el pichichi histórico (118), David García reina la tabla de partidos y Valerón es el icono de magia
Jesé Rodríguez señala al genio de La Feria, que busca el hito histórico de su tercer ascenso a Primera de amarillo como epitafio profesional, y reabre del debate de los debates. Con Viera camino de la eternidad, explota el cuestionario de los inmortales.
¿Quién es el mejor jugador de los 76 años de vida del club grancanario? ¿Y Germán Dévora? ¿Y Miguel Ángel Brindisi? ¿Qué pasa con Koke Contreras? ¿Y con el incombustible David García?
"De Viera solo puedo decir que ha sido un pilar básico en el pasado, pero que ahora es y lo será siempre en la historia del club. No solo para los jóvenes, para mí es un grandísimo amigo y una bellísima persona. Y con respeto a los jugadores que han vestido esta camiseta, para mí ha sido el mejor de todos".
Viera ocupa el puesto 21 en el ranking de partidos jugados con 278, tabla que comanda David García Santana (474). El máximo realizador es Germán Dévora con 118 goles y luego aparecen Morete (99), Orlandito (98) y una leyenda de la década de los ochenta como Koke Contreras.
Otro rostro como Juan Carlos Valerón, con dos ascensos, figura en la memoria colectiva de los aficionados por su arte increíble. Tonono, Guedes, Paco Castellano, Daniel Carnevali, Wolff...La relación es eterna y el debate irrumpe en el cierre de 2025. Para el Bichito, el Maradona del Roque Nublo es Viera.
