Amatucci aumenta su valor de mercado con la UD Las Palmas en 1,5 millones

Lorenzo Amatucci es de lujo. El centrocampista italiano, uno de los mejores refuerzos de la dirección deportiva de esta temporada está de dulce y su periplo en la UD Las Palmas le está sirviendo para ponerse en el radar de los grandes equipos europeos. Cedido sin opción a compra por la Fiorentina, el internacional sub 21 ha disputado este curso 18 de los 19 posibles partidos de Liga. El único que quedó al margen fue por marcharse a un compromiso con su selección. Lleva a sus espaldas 1548' y ha dado 2 asistencias, convirtiéndose en una pieza fundamental en el once de Luis García.

Desde que llegó al conjunto amarillo en verano ha aumentado su valor de mercado en 1,5 millones de euros, pasando de los 3,5 a los 5 millones en seis meses entrando en el top 10 de los jugadores más valiosos de la Segunda División. Un privilegio que comparte con otros dos futbolistas de la caseta insular, como es Mika Mármol -10 millones- y Lukovic -5 millones-. En la cabeza de la lista figura el grancanario Yeremay Hernández, con un valor de mercado de 24 millones de euros, multiplicando su coste en 5 millones en este primer pulso de la temporada.