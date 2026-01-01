Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Francis en CanariasPrimer bebé del añoRodaje en Gran CanariaQuema una embarcación habitada en TeldeTraslado de menores
instagramlinkedin

Amatucci aumenta su valor de mercado con la UD Las Palmas en 1,5 millones

En seis meses, el italiano ha multiplicado su cotización hasta los 5 millones y está en el top 10 de los más valiosos junto a Mika Mármol y Lukovic

Amatucci conduce un balón en el Estadio de Gran Canaria.

Amatucci conduce un balón en el Estadio de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

Lorenzo Amatucci es de lujo. El centrocampista italiano, uno de los mejores refuerzos de la dirección deportiva de esta temporada está de dulce y su periplo en la UD Las Palmas le está sirviendo para ponerse en el radar de los grandes equipos europeos. Cedido sin opción a compra por la Fiorentina, el internacional sub 21 ha disputado este curso 18 de los 19 posibles partidos de Liga. El único que quedó al margen fue por marcharse a un compromiso con su selección. Lleva a sus espaldas 1548' y ha dado 2 asistencias, convirtiéndose en una pieza fundamental en el once de Luis García.

Desde que llegó al conjunto amarillo en verano ha aumentado su valor de mercado en 1,5 millones de euros, pasando de los 3,5 a los 5 millones en seis meses entrando en el top 10 de los jugadores más valiosos de la Segunda División. Un privilegio que comparte con otros dos futbolistas de la caseta insular, como es Mika Mármol -10 millones- y Lukovic -5 millones-. En la cabeza de la lista figura el grancanario Yeremay Hernández, con un valor de mercado de 24 millones de euros, multiplicando su coste en 5 millones en este primer pulso de la temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
  2. Ramírez desvela su plan para Almatriche: 'Vamos a construir 1.250 viviendas; será el barrio de la UD Las Palmas
  3. Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro
  4. Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
  5. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  6. La fiesta de Fin de Año cancelada en Santa Brígida tampoco se podrá celebrar en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
  8. La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias

Amatucci aumenta su valor de mercado con la UD Las Palmas en 1,5 millones

Amatucci aumenta su valor de mercado con la UD Las Palmas en 1,5 millones

La UD Las Palmas ingresará 85 millones por los 1.250 pisos del barrio amarillo de Almatriche

Mercado UD Las Palmas: el Celta aguarda por Mika Mármol, que ya puede firmar por otro club

Mercado UD Las Palmas: el Celta aguarda por Mika Mármol, que ya puede firmar por otro club

El partido de la UD Las Palmas contra el Real Zaragoza se podrá ver gratis: fecha, horario y dónde seguir el primer encuentro de 2026

Jesé reabre el debate del mejor de la historia en la UD Las Palmas: ¿Viera o Germán Dévora?

Jesé reabre el debate del mejor de la historia en la UD Las Palmas: ¿Viera o Germán Dévora?

La UD Las Palmas presenta a Pedrola el viernes y da por perdido a Mika Mármol

La UD Las Palmas presenta a Pedrola el viernes y da por perdido a Mika Mármol

Adiós al año de la UD Las Palmas más Forbes: palacete, 1.250 casas en Almatriche, cerveza y una línea de gimnasios

Adiós al año de la UD Las Palmas más Forbes: palacete, 1.250 casas en Almatriche, cerveza y una línea de gimnasios

Ramírez desvela su plan para Almatriche: "Vamos a construir 1.250 viviendas; será el barrio de la UD Las Palmas"

Tracking Pixel Contents