Mercado UD Las Palmas: el Celta aguarda por Mika Mármol, que ya puede firmar por otro club

A Mika Mármol se le acumulan las ofertas. Con un valor de mercado de 10 millones de euros, el segundo más valioso de la categoría junto al almeriense Sergio Arribas, el central de la UD Las Palmas es a partir de este 2 de enero un agente libre. Con la finalización de su contrato a unos meses vista —su camino con el conjunto amarillo se separa el próximo 30 de junio—, el catalán ya puede firmar con otro club para incorporarse a final de la presente temporada. Al interés del Mallorca, Osasuna y Girona se une el Celta de Vigo. La Serie A italiana, que ya puso el enero pasado una oferta de 10 millones que fue rechazada, también acecha los movimientos del jugador amarillo.

Mantener a Mika en las filas de la UD Las Palmas era un reto difícil. Pese a los intentos por retenerle, la finalización de su contrato ha reactivado el interés de clubes de la Primera División con ofertas que hacen al conjunto amarillo mantenerse en un segundo plano. "A Mika es complicado renovarle. Seguiremos peleando para que siga pero es difícil. Hay equipos importantes que quieren contar con sus servicios y ahí no podemos competir", apuntó el presidente Miguel Ángel Ramírez el martes.

Indiscutible para Luis García y formando una pareja de centrales de lujo junto a Sergio Barcia, el '3' amarillo ha disputado este curso 14 partidos, en los que ha anotado 2 goles y ha dado una asistencia. Los cinco partidos ligueros en los que estuvo ausente fue por una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego. Además, de ese balance, ha disputado los 90' en 13 partidos. El encuentro restante lo hizo 16' y fue la primera toma de contacto tras su lesión.

Supeditados al ascenso

Desde la dirección deportiva de la UD nunca han perdido la fe con el central catalán. De hecho, a principio de temporada, Ramírez desveló que Mika estaba dispuesto a renovar siempre y cuando el conjunto amarillo consiguiera el objetivo del ascenso. Ahora, aunque las opciones de lograr volver a la categoría de oro está presente —los de Luis García son segundos en la clasificación con 34 puntos— los intereses económicos podrían haber dado un giro radical. El de Terrasa llegó a Gran Canaria en verano de 2023 procedente del Andorra, adquiriendo el 50% de los derechos económicos del jugador quedando la otra parte a manos del FC Barcelona, club en el que se formó y con el que llegó a debutar en 2021. Con su adiós como agente libre, ninguno de los dos equipos —ni UD ni Barça— cobrarían nada.

Mika presiona a Carlos Fernández. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Todo apunta a que Mika pondrá rumbo a algún equipo de la Primera División española, dejando atrás las ofertas que han llegado desde Italia. Su agente, Josep Maria Orobitg trabaja a contrarreloj para trasladar al entorno del futbolista los intereses de los diferentes equipos. Un papel que desde este 2 de enero está en el tejado del propio jugador y no de la UD, que ya poco puede hacer para volver a retener al catalán, como ya hizo en la ventana invernal de 2025 con la Roma y en este mercado de verano, cuando volvió a rechazar una oferta, esta vez de un Girona que puso encima de la mesa entre 3 y 4 millones de euros que resultaron insuficientes.

Otros contratos

Sin embargo, Mika Mármol no es el único que termina contrato con la UD Las Palmas en junio. A él se unen nombres como el de Jonathan Viera, Jesé, Sandro, Pejiño, Churripi y Marc Cardona, que es el principal candidato a salir en este mercado invernal. Clemente y Loiodice, que también tenían previsto acabar su periplo con la UD a final de temporada, ya han firmado la renovación mientras que Lukovic y Amatucci, en calidad de cedidos, volverán a sus respectivos equipos. Barcia, por su parte, ha mostrado en varias ocasiones su deseo de que el conjunto amarillo ejecute su opción de compra y todo parece indicar que esa operación también está hecha.

Con la apertura del mercado vuelve la incertidumbre a un equipo que en esta primera vuelta ha cumplido con creces el objetivo. Se ha mantenido en puestos de ascenso en la mayor parte de la maratón y ahora busca reforzarse para afrontar el pulso definitivo de la temporada. El colombiano Benedetti y el italiano Pedrola ya están a las órdenes de Luis García y a ellos hay que añadir un nuevo nombre en la posición delantera. Una UD que se regeneró tras el descenso y que ahora vive un momento dulce.