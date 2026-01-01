La UD Las Palmas ingresará 85 millones por los 1.250 pisos del barrio amarillo de Almatriche

Ochenta y cinco millones de ingresos por el barrio UD Las Palmas. La entidad pío pío hace cuentas y prevé ingresar algo más de ochenta millones por la construcción y venta de las 1.250 viviendas en los dos solares de Almatriche -adquiridos por el club-. A la espera de conocer las bases del concurso para la explotación del nuevo Gran Canaria -que estará terminado en julio de 2029-, la UD activa su plan estratégico. Sin desvelar la fecha del inicio de la construcción del parque residencial, desde la entidad grancanaria confirman que se dotará a la zona de servicios como cafeterías, restaurantes y gimnasios. El dato de la plusvalía (85) dobla el presupuesto actual del segundo clasificado en Segunda División, que es de 46,6 millones para la edición liguera 25-26.

La adquisición de las dos parcelas en Almatriche, a 1,7 kilómetros del Estadio de Gran Canaria, conforma un movimiento estratégico por parte de la UD y con vistas a la revalorización del barrio con la disputa del Mundial 2030. Siete Palmas como pulmón deportivo y residencial de la capital. Con un precio de salida de 70.000 euros por inmueble, el superávit por la venta de las 1.250 casas es de 87,5 millones. El valor del plantel de Luis García Fernández es de 39,4 y lo que se abonó por la reconstrucción de Barranco Seco fueron 22 kilos -inaugurada en 2019-.

La mayor venta en la historia del club amarillo fue la de Jonathan Viera al Beijing de la Superliga de China por 27 millones. La segunda mayor operación fue la salida de Pedri al Barça, que abonó 25 kilos dentro de una fórmula de pago por rendimiento. Los 85 millones del negocio de la venta de pisos es como si se vendiesen tres Vieras o tres Pedris. Invertir en el mercado inmobiliario es una vieja pretensión del consejo de administración de la UD, que comanda Miguel Ángel Ramírez. En septiembre, el club amarillo se hizo con el palacete de Eufemiano Fuentes en de Las Meleguinas (Santa Brígida) para convertirlo en residencia y hotel. El gasto total asciende a ocho millones y también tiene como finalidad acoger a los equipos que disputen la fase de grupos en la Copa del Mundo de Gran Canaria. De forma paralela, Barranco Seco está pendiente de los últimos permisos burocráticos para edificar la segunda fase. Será un emplazamiento para la pernoctación y concentración de la UD y filiales.

Ramírez avanzó el pasado 30 de diciembre, en la cena de Fin de Año con el plantel, el reto de construir «el barrio de la UD Las Palmas» como punto clave de su nuevo plan estratégico. «El terreno está previsto para hacer 1.250 viviendas. Haremos el barrio de la UD y estaremos a la espera».

Candidatos para la gestión

El Cabildo se gastará en la obra del nuevo Gran Canaria -que tiene el sobrenombre de La Nube- algo más de cien millones. El concurso de la explotación del recinto futurista está en el horizonte y la UD lo reclama desde su gestión más allá del balón. El Real Zaragoza, rival de los amarillos el domingo en el Ibercaja Estadio (17.30 horas, TVC) abonará 200 millones en 75 años. El pago de un canon anual (2,66) le convierte en el explotador único.

Zaragoza también será sede del Mundial 2030, un evento que lo cambia todo. El Estado invertirá 1.430 millones en infraestructuras para una cita que generará cinco mil millones, así como la creación de 80.000 puestos de empleo -son datos de la RFEF y FIFA-. La inversión total para reformar los estadios españoles es de 540 kilos. Mientras el Gran Canaria se prepara para cambiar de look, la UD se mueve a toda velocidad. Generar dividendos para huir del mecenazgo. El club paga un alquiler por usar el recinto de Siete Palmas (435.000) y recibe 1,6 millones del ente cabildicio de patrocinio hasta 2027. El próximo año, se firma el nuevo convenio. El CB Gran Canaria recibe cuatro millones al año del erario público.