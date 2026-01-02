Los admirados de Pedrola: "Mi ídolo era Neymar y estoy ilusionado de jugar con Viera y Jesé en la UD Las Palmas"

El extremo de 22 años Estanis Pedrola fue presentado esta tarde en la sala de prensa del Gran Canaria por el asesor de la dirección deportiva Vicente Gómez como el segundo fichaje invernal de la UD Las Palmas. Llega cedido hasta junio con opción de compra con ascenso por la Sampdoria y detalla que su ídolo de la infancia fue "Neymar".

Se ve en condiciones de viajar mañana para debutar ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio (el pulso se disputa el domingo a las 17.30 horas).

"Me encantaría estar disponible el fin de semana", aunque recordó que esa decisión depende de Luis García. Se define como un "soy un jugador muy vertical y de banda. Me gusta mucho la profundidad y soy capacidad de venir a recibir. Intento el uno contra uno y encarar, para ayudar al equipo en lo máximo posible".

Ex del Barça y que en la pasada temporada militó en el Bolonia, club con el que fue campeón de la Copa de Italia, admite que está ilusionado por jugar con Viera y Jesé. "Mi ídolo de la infancia es Neymar. Siempre me gustó su juego. Estoy muy contento de poderme unir a todo, sobre todo con Viera y Jesé a los que he visto jugar de más pequeño. Es un placer estar tanto con ellos como con todo el vestuario y espero aportar desde ya mismo".

Pasar página

En relación a sus períodos de baja por sus problemas musculares en Italia, responde que ya está al cien por cien. "Es cierto que en los años anteriores he tenido algunas lesiones. Ya están olvidadas y estoy totalmente recuperado. Estoy muy bien físicamente, tranquilo y listo para ayudar a Las Palmas".

Desvela los secretos de su primera toma de contacto con Luis García. "Estoy muy contento de que Luis García cuente conmigo. Desde que salió la posibilidad de venir hablé con él por una videollamada. Me ha transmitido mucha confianza desde el minuto uno de la toma de contacto. Por eso tuve muy claro que quería venir a Las Palmas. A él lo conozco desde cuando estaba en Barcelona. Tiene un juego muy gustoso, bonito. Ya estoy empezándolo a palpar. Tengo ganas de integrarme al equipo lo antes posible", relata el extremo, que participó de la jornada de puertas en el Gran Canaria y fue de los más destacados.

Ser el nuevo Amatucci

En relación al nuevo objetivo de la UD de cara a 2026, incide en la importancia de "estar arriba". "Vengo a ayudar desde esta buena dinámica. He mirado los últimos partidos para ser consciente de lo que me van a pedir".

Aspira a convertirse en el Amatucci 2.0. El centrocampista llegó de la Fiorentina y ha disparado su cotización. Para Pedrola, el paso por Italia conforma una cátedra. "Salí del filial del Barcelona y me fui a Italia. Empecé muy bien, pero luego tuve algunas lesiones. En Bolonia encontré una gran estructura y eso me hizo crecer. Aprendí mucho, sobre todo una nueva lengua que me va a servir y será de gran utilidad. Fue una experiencia de la que estoy muy agradecido".