El día que la UD Las Palmas y Vicente Gómez tumbaron a Luis García

De las 38 salidas a la capital maña para medirse al Real Zaragoza –undécimo en el ranking histórico de Primera con 58 temporadas en la máxima categoría, seis Copas y una Recopa de Europa–, hay siete victorias. En esa relación de gloria, un (1-2) en La Romareda –cerrada por obras– con dos goles de Vicente Gómez y Sergio Lobera en el banquillo pío pío. Ese 4 de mayo de 2014, Luis García Fernández jugó los 90 minutos con el bloque aragonés de Víctor Muñoz. Fue el curso del Cordobazo y la única ocasión que el ahora técnico amarillo se midió a la UD. Dos maravillas de Vicente Gómez, ahora en el equipo de trabajo de Luis Helguera en los despachos, y un Zaragoza herido de muerte, que finalizó ese curso 13-14 en la 14ª posición. Desde 2013, los maños no pisan la Primera. Un gigante directo al abismo que recibe a la UD en el Ibercaja.

Luis García Fernández estuvo dos temporadas en el Zaragoza para alcanzar los 62 partidos y ocho goles. Fue clave en la salvación de la 11-12 y luego se fue al fútbol mexicano (Tigres). Regresó al club maño en Segunda y ahí se cruzó con la UD. Curiosamente, el ovetense no lo tiene en la memoria este 1-2 que dejó constancia de la habilidad realizadora de Vicente Gómez –que dejó un golazo en San Mamés–. Cuestionado por sus pulsos contra los amarillos, solo hizo mención al pulso en juveniles contra la UD. «Recuerdo que estaban Jorge Larena, Rubén Castro y Guayre», valoró el técnico amarillo. Pero no saca a relucir este pulso en La Romareda, que reafirmaba las opciones de Lobera por el ascenso. Finalmente, el técnico maño fue destituido a falta de dos jornadas. Josico y Javi Guerrero se hicieron cargo del equipo, que se metió en el playoff como sexto. Tras eliminar al Sporting, llegó el Córdoba que empató los dos partidos ante los grancanarios. El valor doble de los tantos y el azote de Uli Dávila hizo el resto. Invasión de público, vergüenza y dolor.

Trece años en Segunda

El Zaragoza, que conquistó la Recopa en el Parque de los Príncipes de París ante el Arsenal en 1995, encadena su peor racha lejos de Primera. Van trece temporadas de forma consecutiva en el pozo, lo nunca visto para este equipo con 58 cursos en Primera y 29 en Segunda. Penúltimos en la tabla (17 puntos), Rubén Sellés es un estratega bombero que acude al rescate tras el despido de Gabi. El estratega valenciano logró tres victorias consecutivas –dos en el Ibercaja ante la SD Huesca y CD Leganés y una en el Municipal de Ipurúa– para ver la luz. Con 17 puntos, está a cuatro de la permanencia y la contienda ante los amarillo es capital. Un viejo conocido en el banquillo grancanario y que fue dirigido por el profe Javier Aguirre, Manolo Jiménez, Paco Herrera y Víctor Muñoz. En relación a la huella que le dejó el mexicano, lo mentó en una comparecencia ante los medios en relación a una renovación contractual con Las Palmas.

«Hay que tener equilibrio y saber el camino, así como seguir trabajando porque hoy parece que todo es fenomenal y luego llegarán momentos complicados y me vais a querer echar a la calle en cualquier momento. Lo asumo con la naturalidad que lleva el cargo, sabiendo de la estabilidad y la locura que hay en todas partes. Tengo colegas que los han cesado de forma incomprensible; así que lo asumimos como parte del negocio como decía mi amigo Javier Aguirre [que dirigió también al asturiano en el filas del RCD Espanyol]».

El club maño tiene ocho puntos de local, en su condición de escudo errante, y es el vigésimo en la relación de locales. Sin embargo, nadie se fía de este coloso y rey de Europa hace treinta años. «Que nadie los de por muertos, será un partido tremendamente exigente», reconoció Jesé Rodríguez, el mimbre de moda con dos dianas ante la Cultural. Se mantiene de titular.

Capo del vestuario

En esa 13-14, Luis García tenía 32 años –la edad actual de Jesé– y era una de las figuras de liturgia en la caseta maña. Había que subir sí o sí. La misma presión doce años después. «Las hostias, si me las tienen que dar a mí, que me las den, no hay problema», aseveró en una entrevista en noviembre de 2013, tras regresar de una lesión.

En el triunfo amarillo con los dos Vicentazos, estaban Mariano Barbosa, Ángel López, David García, Deivid, Xabi Castillo, Valerón, Apoño, Masoud, Momo –asistente técnico en el plantel actual– y Carlos Aranda. En el segundo acto, saltaron al verde de La Romareda Héctor Figueroa, Tana y Hernán. La esperanza para seguir en las alturas la marca Vicente. La tarde en la que Luis García se arrodilló a la UD que terminó en Cordobazo. Batallitas y caprichos del balón.