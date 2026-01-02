El Luis García de 2026 tampoco habla de ascenso en la UD Las Palmas: "El objetivo único y exclusivo es mejorar cada día"

El nuevo Luis García Fernández de 2026 duerme a pierna suelta pero elude hablar de ascenso. El técnico de la UD, que marcha segundo y abre el año contra el Zaragoza el domingo (17.30 horas) en el Ibercaja Estadio, confirma las bajas de Sandro y Kirian. En relación a Ale García, desvela "que está disponible incluso para jugar de titular". Elogia el trabajo de Luis Helguera para hacerse con los servicios de Pedrola, que hoy fue presentado y cuenta con opciones de viajar a la capital maña.

"Nunca he sido de medias tintas y mi único objetivo es mejorar cada día. A partir de ahí veremos donde vamos. La dirección deportiva siempre trabajó en mejorar el equipo. Los refuerzos vienen para ello, para aportar el máximo y hacer bien las cosas", respondió sobre si la meta seguía siendo alcanzar los 50 puntos cuando han llegado el Poeta Benedetti y Pedrola.

No confirma la titularidad de Jesé, que fue el héroe en el último pulso ante la Cultural con dos dianas. "Lo más importante es que nos quedan seis meses para ser más equipo que nunca. Para estar más unidos que nunca. Y el tiempo que toque participar, cada uno debe aprovecharlo. Estoy convencido de que Jesé como el resto están preparados", aclara sobre el rol del Bichito, de los más aclamado esta mañana en la sesión de puertas abiertas con 700 fieles de la UD.

Luz verde al estilete de Orilla de Sardina

La vuelta del pichichi Ale García conforma la gran noticia de la jornada. "Está para iniciar el partido. Se entrena muy bien, a buen nivel y tiene buenas sensaciones. El trabajo del equipo médico es extraordinario. Se ha recuperado un poco antes de lo previsto. Él también ha hecho para esto ocurra", determina sobre el sureño, que ha pulverizado los pronósticos médicos.

Reclama el máximo grado de respeto para el Zaragoza, que ha logrado tres victorias consecutivas con Sellés. "Nos espera un rival difícil, que ha mejorado a nivel de resultados y viene en crecimiento. No hace mucho enlazó tres victorias consecutivas en una situación complicada. El grupo está enchufado y con ganas de revertir la situación. Pero nosotros sabemos el camino que queremos recorrer, la exigencia y que vamos a jugar en una ciudad histórica. Es una pena no jugar en La Romareda, que lo haría más especial todavía el partido. Debemos ser muy intensos a nivel defensivo y ofensivo para buscar los tres puntos".

Las críticas a Jesé

Se le cuestionó al estratega de la UD Las Palmas si había tenido constancia de las críticas desde las redes sociales a Jesé y cómo encaraba esta situación. Receta darle la perspectiva precisa. "No leo ni veo nada. Somos personas y las cosas afectan. Cuando escuchas y lees cosas permanentemente negativas te hacen ser pesimista y sentir mal. Trato de que todos no lean nadas, porque las redes sociales son muy crueles y se opina sin información. Únicamente se valora el resultado. Entendemos que este negocio es así y lo asumimos con naturalidad. Detrás de cada jugador hay una historia diferente. Están muy expuestos y tienen mucho valor lo que hacen".

La encuesta del mejor de la historia y el hueco de Viera

Sobre si Viera era el mejor de la historia -tal como respondió Jesé-, Luis García admite no tener el conocimiento preciso de los 76 años de vida del club. "No tengo la suerte de conocer tan profundamente la historia de la UD. Pero puede decir que Viera ha sido un grandísimo futbolista del club, lo sabemos todos. Tenemos la fortuna de tenerlo y disfrutarlo ahora; ojalá sea por mucho tiempo". Reclama como regalo de Reyes Magos que "no existan contratiempos".

"Va todo tan rápido que solo preparo los partidos. No pienso en supuestos, porque no dormiría bien. Espero seguir de la misma forma, esperando que no existan contratiempos que nos puedan desestabilizar".

Opciones de fichajes para el ataque

Confirna que están en negociaciones para fichar a un delantero. "Hay varios nombres para reforzar al equipo. El club es el que va a decidir. Yo estoy para entrenar y para sacar el máximo rendimiento de los futbolistas. Si no viene nadie también estaría bien, porque estoy feliz con lo que tenemos".