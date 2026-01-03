Arranque de 2026
Mercado UD: Ramírez descarta a Izeta y recuerda que no se aplicó Día del Club contra el Dépor
El presidente amarillo acelera por un delantero y advierte que no pueden bajar el precio de las entradas
La negativa de Miguel Ángel Ramírez al deseado del mercado de plata que apunta al Racing. El presidente de la UD, que anunció la compra de 1.250 viviendas que generarán 85 millones, desecha el fichaje del delantero del Athletic Club de Bilbao Urko Izeta. «¿Qué si interesa? Claro que interesa, pero no va a venir a la UD. Nos interesan veinte delanteros, pero aquí el rápido se come al grande. Tenemos nuestras estrategias y están fijadas desde hace un mes. Optamos por otros y en este momento no me pueden preguntar por nombres de delanteros. Si digo que quiero a Izeta, lo quieren otros 40 equipos más», concluyó en Radio Las Palmas.
Tras desechar al estilete de los leones -suena para el Racing, que está dispuesto a poner dos millones sobre la mesa tras vender a Jeremy Arévalo por 7,3 kilos al Stuttgart-, insiste que con un nueve se dar cerrada a la plantilla. «Con un delantero se acabaría todo.Tratamos de mejorar el equipo con los movimientos que hacemos pero no será fácil». Por otro lado, no contempla la salida de Mika en esta ventana invernal. «No vamos a venderlo, no voy a negociar», detalla sobre el zaguero zurdo, cuyo contrato se acaba el próximo 30 de junio.
Sin Día del Club
En relación al descenso en los datos de afluencia al Gran Canaria en esta temporada y por la política de precios ante la próxima visita del Dépor (sábado, 10 de enero, 17.30 horas), aclara que se podía haber declarado Día del Club y no se hizo. «Tenemos los precios que tenemos porque debemos cumplir con un presupuesto ya que si no, somos penalizados por LaLiga. No hay Día del Club pero tampoco bajamos los precios. Lo primero se debería poner en valor», apostilla. Comparte la oratoria de cautela de Luis García y tiene urticaria al ‘ascenso’. «De hipotéticos ascensos no me hable, quedan seis meses de Liga (...) 21 equipos quieren lo mismo aunque la luz que va por delante es la que alumbra».
