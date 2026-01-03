Jornada de puertas abiertas por los Reyes Magos
Pancartas, ingenio y aliento de los 700 fieles de la UD Las Palmas: del '¡Mika, quédate!' al 'Bichito, cásate conmigo'
Con los fichajes Benedetti y Pedrola en el césped, el grupo de Luis García durante hora y media para sus aficionados; Viera, Jesé, Kirian, Ale y Lukovic, los más aclamados
El microondas de los 700 fieles. La jornada de puertas abiertas de la UD se quedó a medias y lejos de los nueve mil incondicionales que citó el Málaga CF en La Rosaleda. Bajo un sol de justicia, la sesión comenzó con la salida de los porteros Horkas, Churripi y Adri Suárez. Escoltados por Yepes, fue el aperitivo a la aparición de los legionarios de Luis García Fernández. Guiño a los 700 incondicionales desde el centro del campo, intercambio de aplausos y ejercicios de rondo y finalización. La novedad fue la presencia de Pedrola y Benedetti. El extremo de la Sampdoria, cedido con opción de compra hasta junio, ofreció una gratísima impresión. En el caso del colombiano, dejó constancia de su arte y no viaja hoy. Sigue con su puesta a punto -no juega desde el 4 de noviembre-, tras llegar libre del Mazatlán. Mientras volaban los balones, el grito de Luis García: «¡Fuerte, intensidad!!». El látigo del padre del catenaccio de Covadonga.
Los más ovacionados fueron Jonathan Viera, Jesé Rodríguez, Ale García, Kirian Rodríguez y Lukovic. La situación contractual de Mika Mármol no pasó desapercibida en esta jornada festiva con motivo de la visita de la noche del lunes de los Reyes Magos. «¡Mika, quédate!». El zaguero y lateral zurdo de Terrassa finaliza contrato el 30 de junio y la UD no logra retenerlo. El caché del exjugador del Barça está por las nubes y la lista de equipos de Primera que suspiran por el catalán es kilométrica con Celta de Vigo, Girona, Osasuna y RCD Mallorca. Ya puede firmar con cualquier equipo, pero en la caseta pío pío resaltan su compromiso. «Está implicado al cien por cien; solo quiere el ascenso», puntualiza una fuente de la zona noble. Con el coordinador del área jurídico del club Luis Benítez-Inglott García y el asesor de la dirección deportiva Vicente Gómez pendientes de cada ejercicio, la clase de Luis García quedó patente. Un fino estilista, picado con Momo, en ese intercambio de pases imposibles. En el tramo final de la sesión, Jesé y Viera alzaron la voz.
Las diabluras del ‘21’ y los remates cruzados del ‘10’ despertaron a la masa. Los revoltosos de la sociedad de Gucci. Lukovic y el novato Pedrola también vieron puerta, pero fue Ale García el que completó uno de los remates de la mañana. El estilete de Orilla de Sardina dio síntomas de su recuperación. Aún lejos de su condición de titular indiscutible, todo apunta a que ejercerá de revulsivo en el Ibercaja Estadio. Su última aparición en partido oficial aconteció en Valladolid -14 de noviembre-. En Zaragoza pondrá fin a 51 días en el dique seco por una rotura fibrilar en el muslo derecho (isquiotibial).
Sandro, Marvin Park, Kirian, Cedeño y Adam Arvelo causaron baja. Setenta minutos de sueños, esperanzas y pancartas. Del ‘Viera la camisa porfa’ a una curiosa petición de matrimonio a Jesé Rodríguez -su padre Pascual estaba siguiendo la sesión desde la parte alta de la Curva junto a la tienda-. Con el cartón ‘Bichito cásate conmigo’, el humor también tiene cabida. Firmas, fotos y un Luis García generoso con su público. Fútbol de otro siglo y sin puertas cerradas.
