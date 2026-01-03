Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza-UD Las Palmas: Luis García recluta a Pedrola y Benedetti; Marvin, baja

La expedición amarilla viaja a la capital aragonesa con la novedad de los dos fichajes invernales; Ale García también se suma

Benedetti y Enzo Loiodice.

Benedetti y Enzo Loiodice. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A Zaragoza con Pedrola y Benedetti. La UD Las Palmas se desplaza a Zaragoza con el reto de de mantener la segunda plaza. La presencia del extremo ya estaba confirmada desde ayer, en una jornada en la que fue presentado y completó una sesión de trabajo con sus compañeros en la sesión de puertas abiertas.

Amatucci y Ale García, esta mañana antes de viajar a Zaragoza.

Amatucci y Ale García, esta mañana antes de viajar a Zaragoza. / LA PROVINCIA / DLP

En relación al mediapunta colombiano Nico Benedetti, a pesar de que le resta para alcanzar el estado óptimo de forma -no juega desde el 2 de noviembre-, finalmente ha viajado con el grupo de Luis García Fernández. También figura Ale García, que se lesionó en Valladolid hace 52 días.

En relación a la lista de bajas, figuran Sandro Ramírez, Kirian Rodríguez y Marvin Park. El club grancanario no ofrece la relación de convocados para medirse mañana al Real Zaragoza (17.30 horas) en el Ibercaja Estadio. Cedeño y Adam Arvelo no se ejercitaron ayer en el Gran Canaria.

La lista la integran los porteros Dinko Horkas, Churripi y Adri Suárez como porteros. En relación a los defensas: Viti Rozada, Álex Suárez, Valentín Pezzolesi, Mika, Barcia, Herzog, Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez. Como centrocampistas: Enzo, Amatucci, Iñaki, Gil, Viera, Fuster, Pedrola, Benedetti y Pejiño. Dentro de la relación de delanteros: Jesé, Marc y Lukovic.

Nombres propios del mercado

La dirección deportiva, que comandan Luis Helguera y Vicente Gómez, busca un delantero y no cuenta hasta mayo con Recobita por una grave lesión de rodilla -ese ficha se puede activar en esta ventana de mercado invernal-. El nombre de Marc Cardona lidera la 'operación salida' y Mika Mármol, que no ha renovado, puede firmar con otro club. Mata ya rescindió y su ficha (dorsal 7) es para el poeta Benedetti.

