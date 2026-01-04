La gran depresión del rival de la UD Las Palmas: Recopa, 39,6 millones de deuda y 13 años en el infierno

Un espejo en el que no mirarse -al menos en la última década-. Un gigante del fútbol nacional que se mira en el espejo del abismo. El Real Zaragoza, undécimo en la tabla histórica de Primera División, cuenta con seis Copas del Rey y la Recopa de Europa de Nayim (1995) en sus vitrinas. Acumula una deuda de 39,5 millones y está a cinco puntos de la salvación. Desde esa penúltima plaza en Segunda (17 puntos, la mitad del botín de la UD), hoy se vuelve a jugar la vida desde las 17.30 horas contra el catenaccio de Covadonga.

El éxtasis de Nayim en París con la conquista de la Recopa con el escudo del Zaragoza. / LA PROVINCIA / DLP

En la pasada edición liguera, escapó de la guadaña en la 18ª plaza con 51 puntos. Con 58 temporadas en Primera, tiene más presencias en la máxima categoría que el campeón de Liga Dépor (46), Osasuna (44), Valladolid (47), Villarreal CF (26), Racing de Santander (44), Sporting de Gijón (42), RCD Mallorca (33), Real Oviedo (39), UD Las Palmas (36), Getafe (21), Rayo Vallecano (23), Alavés (20) o Elche (25).

Miguel Ángel Ramírez, en su presentación en La Romareda. / LA PROVINCIA / DLP

El máxima accionista del Zaragoza es Pablo Jiménez de Parga -con un 40 %- y ejerce en la sombra. Ha sido bautizado como el ejecutivo fantasma. Así lo describe Guillermo Domínguez en Libertad Digital. A Jiménez de Parga ni está ni se le espera.

‘Ni una aparición en el estadio, ni un gesto hacia la afición, ni una palabra para explicar el rumbo deportivo o económico de una entidad que lleva más de 12 años instalada en la mediocridad de Segunda, cuando se consumó el descenso al final de la temporada 12-13. Demasiado tiempo en el pozo para el equipo más representativo de la cuarta ciudad más poblada de España con 700.000 habitantes’. Todo es oscuridad. Hay conexiones con Gil Marín y Cerezo, así como con el Grupo Prisa. Un laberinto para el desconcierto con la nueva Romareda en obras. Será sede del Mundial 2030 y estará lista en julio de 2027. Con el décimo techo salarial (11,3 millones), está a algo más de dos kilos de la UD (13,3), un recién descendido de Primera.

Y es que el Zaragoza acumula la peor racha de ausencia en el reino del balón: trece temporadas alejados de la máxima categoría. Pero hay un dato demoledor, como la lista de entrenadores en las últimas cuatro campañas. Van nueve entrenadores desde la 22-23 -en la que desfilaron Carcedo y Fran Escribá-. En la 23-24, se sumaron Julio Velázquez y Víctor Fernández tras la caída del valenciano en la 16ª jornada. Y en la 24-25, tras el aragonés, llegaron David Navarro, el grancanario Miguel Ángel Ramírez y Gabi. En la actual, fue destituido el madrileño, Larraz ejerció de interino y le tocó a Rubén Sellés.

El 21-J de Araujo en 2015

Mientras el Zaragoza ha padecido su particular manicomio, con trece campañas consecutivas en Segunda, la UD ha estado cinco en el ático del balón. De hecho, en el ascenso con Paco Herrera, ex del Zaragoza, en la final del playoff del 21 de junio de 2015, fue ante la formación mañana, que se había impuesto (3-1) en La Romareda. Pero los tantos de Roque Mesa y el Chino abrieron la puerta del cielo a los amarillos tras el Cordobazo (2014).

Y es que el particular Cordobazo del Zaragoza no tiene fin. Ganó su última Copa del Rey en 2004 y luego se hizo con la Supercopa de España. También cuenta con una Copa de Ferias en sus vitrinas (1964) y ahora aguarda por la nueva Romareda como vía de ingresos. Tendrá que abonar 200 millones en 75 años a través de la vía del canon (2,6 kilos por temporada). Con 22.000 socios, compite con la UD en la tabla del aliente (los amarillos cuentan con 25.000). En la asistencia total del curso, el Zaragoza ocupa la novena plaza con 137.695 fieles en el Ibercaja. Por el Gran Canaria, han pasado 188.346.