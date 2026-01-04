Luis García apela a la unión del vestuario en la UD Las Palmas: "Nadie se va a bajar de este barco hasta el último día"

Una victoria que acerca a la UD Las Palmas a ser mejor. Al objetivo que se marcó el conjunto amarillo a principio de temporada, a ese ascenso que cada jornada parece más real. Terminó Luis García el año ganando y lo empezó de la misma manera y repitiendo once, algo que no se había visto en todo el curso y hoy, con la victoria en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, volvió a hacer hincapié en la unión del grupo.

«Todos estamos en el mismo barco y nadie se va a bajar hasta el último día», expresó tras el partido. Con Jesé y Pedrola como héroes, el técnico ovetense habló de méritos a la hora de conseguir los tres puntos. «Hemos sido merecedores de la victoria, pero en esta categoría da igual contra quien te enfrentes, los puntos son difíciles y tiene mucho mérito lo que ha hecho el equipo hoy» aseguró.

Y de nuevo, el muro de la UD contra todos los males volvió a ser la defensa, esa que este curso solo ha encajado 12 goles. «Sabemos que los mejores equipos de Europa necesitan de esa fase defensiva, y lo más importante es que todo el equipo está muy involucrado. La gente de mediocampo y la gente de arriba hace un trabajo defensivo extraordinario. Muchas veces defendemos con balón que es lo que nos gusta, pero creo que el equipo también disfruta en esa fase defensiva porque se siente fuerte y poderoso», apuntó Luis García.

Un vestuario enchufado

Con Jonathan Viera y Jesé Rodríguez en el once por segunda jornada consecutiva, el técnico amarillo subraya la comprensión de todos sus jugadores, esos que entienden que la competición es larga y que es necesario tener a todos disponibles. «Lo importante es que está todo el mundo enchufado, independientemente de quién participe, hoy han entrado cinco futbolistas desde el banquillo y lo hemos hablado en la previa, nos quedan seis meses de competición, necesitamos a todos, el objetivo colectivo es más importante que el individual y los jugadores están de acuerdo en eso», indicó García.

Y lanzó rosas a Pedrola, un futbolista que ya conocía a la perfección y con el que habló por videollamada cuando la UD puso el foco sobre él, tal y como desveló el propio jugador. «Pedrola no me sorprende. Lo conozco desde hace muchos años, sé perfectamente el potencial que tiene y nos tiene que aportar mucho en este último tramo», aseguró al ser cuestionado por el gol del catalán, con el dorsal 39 a la espalda y que jugó los últimos 60’ de partido.

Jesé también tuvo sus elogios por parte del míster: «Poco a poco va encontrando ese ritmo competitivo. Desde el primer día había ese compromiso de que independientemente del tiempo que jugara iba a ayudar y está enchufado».