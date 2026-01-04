Las Palmas Atlético doblega al Quintanar, supera al Tenerife B en la tabla y se acerca a los Playoffs (0-2)

Las Palmas Atlético se impuso en su visita al Quintanar del Rey para acercarse a la zona de playoff y superar al Tenerife B en la tabla clasificatoria (0-2). El filial se adelantó pronto ante un cuadro castellano-manchego que mejoró con el paso de los minutos e igualó las fuerzas en la segunda mitad. Ya en la recta final, con los verdiblancos volcados al ataque, los de Raúl Martín aprovecharon los espacios para contragolpear y provocaron una pena máxima con la que sentenciaron el choque en el descuento.

Apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando Valentín Pezzolesi avanzó por el perfil diestro y colocó un centro al borde del área chica. Una indecisión entre el portero y el defensor Romero permitió que Rivarés solo tuviera que meter el pie para abrir el marcador. El tanto dejó tocado al conjunto local, que sufrió durante los minutos posteriores para evitar una diferencia mayor.

Con el paso de los minutos, las fuerzas se fueron equilibrando y Fita dispuso de la ocasión más clara para empatar, con un disparo desde el vértice del área que se marchó por encima del travesaño. Por su parte, Elías no supo aprovechar una salida en falso del meta local y su tiro lejano salió con poca potencia. Más tarde, el propio Elías volvió a intentarlo, pero el guardameta respondió a su golpeo desde la frontal.

Resistencia amarilla

La igualdad continuó siendo la tónica al inicio del segundo periodo. Javi López fue el primero en probar fortuna, topándose con la parada de Killane. La acción más destacada de los amarillos llegó tras un derribo sobre Jerobe cuando se disponía a rematar dentro del área, una acción que el árbitro no consideró punible. Ya en el 75, Fita volvió a ser protagonista en el ataque local con un zurdazo que se estrelló en la madera.

El Quintanar del Rey dio un paso al frente en las postrimerías, dejando espacios en defensa que permitieron al filial generar peligro a la contra. Así, Ian Martínez estrelló un disparo en la base del poste y Josito perdonó en boca de gol. Finalmente, en el tiempo de descuento, un derribo del meta Bartual sobre Kirian fue señalado como penalti por el colegiado e Iván Medina se encargó de transformarlo para establecer el definitivo 0-2 desde los once metros.

Con este triunfo, Las Palmas Atlético con 24 puntos en la tabla, superando a un Tenerife B que se queda con 23, pero con un partido menos. Además, los canteranos se quedan a un solo punto de asaltar los Playoffs por el ascenso.