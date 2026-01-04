Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paren las rotativas: Luis García repite once en la UD Las Palmas y Benedetti es descartado

El estratega ovetense clona la alineación de la goleada a la Cultural y prescinde del colombiano; Pedrola aguarda en el banquillo con el '39'

Mika Mármol.

Mika Mármol. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A la vigésima jornada, Luis García Fernández clavó el once. El estratega ovetense repite la propuesta que maravilló ante la Cultural Leonesa con Dinko Horka, Viti Rozada, Barcia, Mika, Enrique Clemente, Enzo, Amatucci, Pejiño, Fuster, Viera y Jesé Rodríguez. En el banquillo, figuran Churripi, Adri Suárez, Álex Suárez, Iván Gil, Juanma Herzog, Cedeño, Ale García, Cristian, Lukovic, Iñaki y Pedrola.

Arenga de Viera y el reto de recuperar la segunda plaza. Ya rueda el balón en el Ibercaja Estadio.

