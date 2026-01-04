Real Zaragoza - UD Las Palmas: horario y dónde ver gratis por TV y el móvil el primer partido de 2026

La UD Las Palmas quiere arrancar 2026 del mismo modo en el que cerró el año anterior, sumando una victoria. El conjunto dirigido por Luis García estrena el calendario con un duelo ante un Real Zaragoza en horas bajas, que además afronta el encuentro lejos de su estadio habitual, La Romareda. Este encuentro de Liga Hypermotion podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de distintas plataformas, lo que permitirá a la afición amarilla ver a su equipo en esta visita a tierras aragonesas.

Los amarillos no pudieron acabar mejor el 2025, con una victoria que les sirvió para volver a la segunda posición de Segunda División. Además, los pinchazos de sus rivales permitió a los de Luis García abrir distancia con sus perseguidores directos. El equipo pío-pío se ha instalado en la zona de ascenso directo, con dos puntos más que el ercer y cuarto clasificado (Deportivo de La Coruña y UD Almería) y busca consolidar su buen momento ante los maños.

Fútbol: UD Las Palmas - Cultural Leonesa / José Carlos Guerra

Con 34 puntos en 19 partidos, la UD Las Palmas ha vuelto ha reencontrarse con su buen juego tras vencer por 4-0 a la Cultural Leonesa en el Estadio de Gran Canaria. Después de una derrota y dos empates, los amarillos maquillaron este annus horribilis con un triunfo ante su afición, justo cuando más lo necesitaban.

El Real Zaragoza está sin La Romareda y con la Segunda División en peligro

El Real Zaragoza comienza el 2026 inmerso en una de las crisis más graves de su historia. El conjunto maño, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol español, atraviesa una temporada para el olvido que lo ha llevado a instalarse en la zona más peligrosa de la clasificación de Segunda División.

Con solo 17 puntos, el Real Zaragoza ocupa actualmente la penúltima posición, coqueteando con el descenso prácticamente desde el arranque del campeonato. En los primeros 13 partidos apenas logró 6 puntos, una dinámica que encendió todas las alarmas entre su afición. Ahora, tras un cambio de entrenador, la dinámica parece haber cambiado, porque ya está mostrando una mejor cara y se acerca a la zona de la salvación.

El factor de no poder jugar en La Romareda por las obras del nuevo estadio y tener que trasladarse a un estadio temporal ha sido un factor clave para todo el club.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Real Zaragoza - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Hypermotion se jugará hoy, domingo 4 de enero, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio Ibercaja de Zaragoza.

Dónde ver el partido Real Zaragoza - UD Las Palmas

El encuentro entre el conjunto 'pío-pío' y los maños podrá seguirse de manera gratuita por La Televisión Canaria de RTVC y por Gol TV, disponible en el canal Veo 7. Además, este partido también estará disponible a través de los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, que además está disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este canal también está en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

