La crónica / 20ª jornada

Pedrola, Jesé y Viera son los Reyes Magos de la UD Las Palmas (1-2)

El cuadro de Luis García Fernández tumba al Zaragoza con un agónico tanto del debutante (88'); el Bichito adelantó a los amarillos con asistencia de Fuster y el '21' vuelve a lucir su maestría. Los amarillos recuperan la segunda plaza y regreso de Ale García

Liga Hypermotion | Real Zaragoza - UD Las Palmas

Liga Hypermotion | Real Zaragoza - UD Las Palmas

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Jesé, el bendito Pedrola y Viera, los Reyes Magos de Oriente de la UD Las Palmas en el Siberia maño. El cuadro grancanario tumbó al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio (1-2) para recuperar la segunda plaza y amenazar al poderoso Dépor el próximo sábado en el Gran Canaria en un pulso de 'Champions' en el universo de plata (17.30 horas). El Bichito adelantó a los amarillos (20'), con una gran asistencia de Fuster, y Kodro logró la igualada en el primer suspiro del segundo acto.

Pero el debutante Pedrola -desde la izquierda-, aprovechando un pase de oro de Enzo, batió a Andrada para escenificar un estreno perfecto en el minuto 88. En el congelador aragonés, se reivindicó a lo grande en 72 horas mágicas. Entrenó el viernes, viajó ayer y se licenció bajo el frío. Ale García regresó y malogró una clarísima ocasión que pudo ser el tercero en un mano a mano con Andrada sobre la bocoina. Fue un pulso marcado por la baja temperatura y la capacidad de reacción de la UD, que deleitó en el primer tiempo, con combinaciones fantasiosas, y luego tuvo que recurrir a los fichajes Amatucci, Lukovic y un Pedrola bendito.

El niño que amaba a Neymar se doctoró en una contienda en la que había que padecer. Balón al palo de Yussif Saidu y un Dinko que se multiplicó en la recta con remates de Kodro o Valery.

