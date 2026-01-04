La previa Zaragoza-UD Las Palmas: Balones a Jesé

Ibercaja Estadio, primera casilla de 2026 para la nueva UD Las Palmas. El feudo de un Zaragoza nómada -sin la mística de La Romareda-, campeón de la Recopa y penúltimo, vale de primera casilla para un proyecto barnizado en ambición con las altas del Poeta Benedetti y Pedrola -los dos en la convocatoria-.

El cuadro grancanario de Luis García Fernández, exjugador del conjunto maño, lucha por la segunda plaza (desde las 17.30 horas, TVC). Con un frío siberiano, la diferencia es de 17 puntos para los pío pío. El tercero de la tabla, a un punto de la posición de plata que defiende el Almería, contra el penúltimo.

El club maño, que resucitó con Rubén Sellés, recupera a su estrella Francho Serrano, que se ha perdido las dos últimas jornadas por unas molestias en la rodilla. En el bando isleño, Sandro, Kirian Rodríguez y Marvin Park causan baja.

El efecto Jesé, bigoleador ante la Cultural en veinte minutos mágicos, marca la pauta en la vuelta de Enrique Clemente a casa. El zaguero zurdo, que renovó su contrato con la UD por tres temporadas más (2029), se formó en el Zaragoza y defendió la elástica maña en 49 ocasiones. Contabiliza cuatro dianas y es la gran sensación de un engranaje defensivo perfecto -solo once tantos en contra tras 19 contiendas ligueras, lo que deja un tanto recibido cada 155 minutos-.

Con una única derrota de visitante, ante el CD Castellón (1-0), los amarillos nunca han recibido más de un tanto. La aportación de Barcia y Mika, en paralelo con Enzo y Amatucci, convierten a la UD en un portaaviones de Trump. Y en el frente ofensivo, Viera y Jesé. El ‘21’, ante la baja de Kirian, se ha hecho con el control de la caseta y el esférico. Domina el verbo y la rumba de un escudo sin límites.

Fuster cerró el año de dulce, ofreciendo su mejor nivel desde que llegó a la UD en el pasado verano de 2025. Todo funciona gracias a Luis García, que no ha repetido once tras 19 jornadas de campeonato. El vértigo aprieta al Zaragoza, que ya está a cinco puntos de la permanencia. Vive en el abismo.

Los peligros de enero

El enero negro de Diego Martínez late en la atmósfera del Ferrari de Viera y Jesé de los 46 millones. Hace justo un año, comenzó el desplome en el Martínez Valero en un cruce de Copa por (4-0). Una señora descomposición. A golpe de fichajes, aún falta un delantero, la UD ha presentado su candidatura al ascenso por rigor y el Bichito -el bajonazo de Lukovic es innegable-. Con el Racing de Arana como campeón de invierno, los de Luis García no quieren despistes en esta previa de Reyes Magos.

En el banquillo, junto a Pedrola y Benedetti, un Ale García que sigue siendo pichichi con cinco tantos. Se perdió cinco pulsos por su lesión muscular (desde el 14 de noviembre) y adelantó su vuelta. Con apenas dos grados de temperatura en el Ibercaja Estadio, Amatucci es la brújula en el infierno de hielo. Dinko, Barcia, Mika y míster Enrique Clemente. El maño de oro vuelve con cuatro dianas y su etiqueta de Roberto Carlos. El catenaccio de Covadonga quiere recuperar la segunda plaza para luego citarse con el Dépor de Yeremay. Ambición y espíritu de Gucci.