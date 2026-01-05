Estanis Pedrola, un héroe en 26 minutos con la UD Las Palmas y el acierto de Helguera

Y Estanis Pedrola se convirtió en Neymar. De ídolo a héroe para elevar la temperatura de todo un vestuario y de una afición que desde el domingo con el debut de Estanis añadió a la carta de los Reyes Magos la camiseta del nuevo ídolo de la UD Las Palmas, que porta ficha del filial y lleva el 39 a la espalda. Fue presentado el viernes en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria después de haberse dado un baño de masas en el entrenamiento a puerta abierta, donde demostró potencial. En su primera toma de contacto con los medios de comunicación, indicó que estaba listo para jugar pero que la decisión la tenía que tomar el míster, y Luis García escuchó sus plegarias.

Estanislas Pedrola durante el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro. / LP/DLP

El sábado viajó con el resto del equipo a Zaragoza y el domingo, en el minuto 62 de partido y con tablas en el marcador (1-1) entró al terreno de juego. Se mostró participativo desde el primer momento, tocó balones, se desmarcó, dio verticalidad y profundidad y a 12’ para el pitido final, marcó el gol de la victoria de la UD. Tan sólo habían transcurrido 26 minutos desde que había entrado en el césped del Ibercaja Estadio cuando recibió un pase perfecto de Enzo Loiodice. Estanis, como lleva grabado en su camiseta, solo necesitó un toque para hacer que el balón superase la portería rival y desatar la locura.

Y tras el gol que supuso la victoria amarilla, la celebración de la felicidad en la banda junto al staff y jugadores suplentes del equipo. «Llegada soñada. Las Palmas es un club histórico, es una oportunidad muy grande para mí y estoy muy ilusionado. Y desde que llegué al vestuario los compañeros me lo han puesto muy fácil, me han ayudado en todo. Esto es solo el principio y toca seguir remando», expresó el extremo de la UD.

Una apuesta ganadora

Un fichaje invernal que pone en valor las decisiones del director deportivo de la entidad Luis Helguera, criticado el pasado curso por las nuevas incorporaciones y que esta temporada se ha reivindicado con un acierto pleno: desde Barcia y Amatucci hasta Pedrola, el último héroe en llegar y que solo necesitó media hora para dejar un buen sabor de boca entre los seguidores de la UD Las Palmas. En el otro lado está tambien un Benedetti que aunque viajó con el equipo hasta Zaragoza para ir cogiendo dinámica, no entró en la lista de convocados. La idea es que este disponible para la visita a Santander para medirse al Racing o, en su defecto, para el fin de semana del 24 o 25 de enero ante el Córdoba en el Gran Canaria.

Goles que llegan a la UD Las Palmas de manera visible, y los que lo hacen de manera silenciosa y sin acaparar las miradas. "Para mí el protagonista es Helguera, el responsable de lo bueno y de lo malo. Es él quien trae al míster y a los jugadores, y si se come lo malo se tiene que comer también lo bueno", expresó el presidente Miguel Ángel Ramírez hace una semana al ser cuestionado por las nuevas incorporaciones.