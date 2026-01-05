Jesé Rodríguez ya no es un chico malo en la UD Las Palmas: tres goles en dos partidos, titular e invicto

De chico malo a amuleto de la suerte. De rebelde a maduro y del banquillo al once inicial. Un giro radical en los planes de un Jesé que llegó a la UD Las Palmas a finales de julio de 2025 de la mano de Jonathan Viera para aportar veteranía y que no lo tuvo fácil para hacerse un hueco en los inamovibles de Luis García. El Bichito ha cambiado su discurso y ya no es el hombre impulsivo del vestuario, sino esa figura que acepta los roles y halaga las decisiones del míster, esté o no esté él incluido en los planes. El equipo está invicto con él sobre el verde, lleva tres titularidades consecutivas y tres goles en dos partidos, y en cuestión de semanas se ha convertido en el rey del gol.

Jesé Rodríguez. / Quique Curbelo

Ahora tiene un discurso pacífico. Acepta las críticas siempre y cuando sean constructivas a pesar de que hay comentarios que no le gustan, desecha su retirada y asegura que la mejor manera de silenciar las valoraciones negativas de los aficionados es en el terreno de juego. Y ha cumplido su palabra al pie de la letra, porque solo le bastaron dos titularidades seguidas para ser el rey del gol. Se reivindicó ante la Cultural Leonesa en el último partido de la UD Las Palmas del año, y el domingo, en el primero del 2026, lo volvió a hacer abriendo el marcador. Tres dianas que le sitúan en la puja del pichichi que marca Ale García con cinco.

Del pasado rebelde de Jesé quedan pinceladas. Tras la victoria en Zaragoza que supuso su tercer gol con la elástica amarilla este curso, el Bichito publicó en su cuenta de cantante, que tiene privada, una estrofa de una canción que dice «no soporta verte cuando estás brillando arriba» y la acompañó de un recado a todos los que le han criticado todo este tiempo: «Yo hoy. Ahora nadie se ríe», escribió.

El ostracismo de Mata y Marc y la suplencia de Lukovic

La explosión del '10' de la UD lleva consigo varios apuntes, ya que todo ha estado vinculado: desde la fuga de Jaime Mata hasta el ostracismo de Marc Cardona, la suplencia de Lukovic y la lesión de Ale García. Jesé, que hasta su primera titularidad había tenido un protagonismo nulo con participaciones que no superaban los 15 minutos —a excepción del encuentro ante el Albacete, que disputó 26'—, se ha convertido en el ejemplo perfecto de lo que significa ser un ave fénix y resurgir de sus cenizas.

Jesé Rodríguez festeja su segundo tanto a la Cultural, tras dejar en el suelo a Badía. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Su primera titularidad llegó el 14 de diciembre en Ceuta, en el conocido como viaje oasis de una UD Las Palmas que tuvo tan difícil llegar hasta la ciudad que llegó incluso a pedir la prorrogación del partido. Fue una fecha señalada porque mientras que todo el equipo realizó el trayecto en un chárter vía Marruecos, Lukovic y Cedeño lo hicieron en barco desde Algeciras. En ese encuentro, en el que los amarillos llegaron al hotel de concentración tres horas antes del partido, Luis García tomó la decisión de que Jesé supliera a Lukovic. Y salió bien, porque aunque no marcó, con él en el terreno de juego llegó el gol de la UD.

Una jornada después, ante la Cultural, repitió la jugada maestra. Lukovic no estaba en su mejor pico de forma, y con Mata y Marc Cardona ausentes y sin ningún tipo de confianza por parte del técnico ovetense, Jesé volvió a ser el elegido. Ahí firmó 59' de héroe con dos goles que le hicieron empezar el año de la misma manera: siendo titular y marcando otro gol. Advirtió que hablaría en el campo, donde está demostrando su mejor versión, esa que le hizo volver a la UD para ayudar a conseguir el ascenso y pasar de chico malo al rey del gol.