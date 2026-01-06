La bombonera se pone las pilas: solo quedan 2.674 entradas para el UD Las Palmas-Deportivo

2.674 entradas y un 'this is Gran Canaria'. La bombonera se pone en modo infierno para tumbar a Yeremay. De cara al partido del sábado contra el Deportivo en el Estadio de Gran Canaria (17.30 horas, TV Canaria), apenas restan unas 2.674 localidades para los no abonados. Con casi 25.000 socios, de las siete mil que salen a la venta ya se han vendido 4.520. El despertar del partenón viene provocado por el gran momento deportivo de la UD Las Palmas de Luis García Fernández con una derrota en las últimas trece jornadas. Ubicados en la segunda posición de la tabla con 37 puntos, el cuadro deportivista es quinto con 33 unidades en el casillero y encadenan cuatro jornadas sin ganar.

Imagen del sector de Tribuna ante la visita del Barça de Xavi Hernández. / LA PROVINCIA / DLP

La mejor entrada de este curso liguero 25-26 fue de 22.039 espectadores en la disputa de la segunda jornada contra el Málaga CF -el pasado 31 de agosto- y que dejó la primera derrota (0-1). Si acuden todos los abonados -no hay Día del Club-, la asistencia para este duelo de dimensión Champions de plata del sábado puede rondar los 29.000. No quedan tickets para el sector de Naciente y en Curva apenas restan 36 localidades (al precio de 35 euros).

En la grada Sur, hay 158 entradas comercializadas en la página web a 43 euros y en Tribuna, un total de 2.480 -cuyo coste oscilan desde los 64 hasta los 135 en categoría VIP-. La asistencia de la última jornada liguera en Siete Palmas ante la Cultural (4-0), con dos tantos de Jesé, apenas llegó a 14.000. La asistencia media en esta edición liguera en el Gran Canaria es de 18.835 espectadores y el total es de 188.346.