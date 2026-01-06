Todos contra Yeremay: un Djalminha de 25 millones, cláusula de 50 'kilos' y calabazas a jugar en la UD Las Palmas

Todos contra Yeremay, el genio de El Polvorín de los 25 millones. El sábado, duelo grande en el Estadio de Gran Canaria contra el Dépor (desde las 17.30 horas, TVC) y el jugador de mayor tasación de Segunda División. El internacional sub 21 Yeremay Hernández Cubas (Las Palmas de Gran Canaria, 23 años) tiene un cláusula de 50 millones y el Sporting Club de Portugal prepara la billetera para el verano.

Lleva siete goles y seis asistencias en sus 1.742 minutos en este curso liguero (ha participado en las veinte jornadas). La formación gallega encadena cuatro jornadas sin ganar -tres derrotas y un empate- y ha descendido a la quinta plaza de la tabla. La UD de Luis García cuenta con cuatro puntos más de los deportivistas, grandes favoritos al ascenso.

Será la primera que el grancanario se mida a la UD. Yeremay pasó por la cadena amarilla y luego dio el salto al Real Madrid. Desde los catorce años, defiende el escudo deportivista y el director deportivo pío pío Luis Helguera reconoció hace unas semanas que trataron sin éxito fichar al otro Djalminha. Genial, irreverente y caro.

Con un sueldo neto de 2,5 millones, se enfrentará a los Jonathan Viera, Jesé Rodríguez, Ale García, Fuster, Pejiño, Enzo, Amatucci y un bendecido Pedrola. El presidente amarillo Miguel Ángel Ramírez etiquetó este duelo como un «partido de Champions» de la categoría y se espera la mejor entrada del curso.

El dato récord de asistencia en Siete Palmas en la 25-26 aconteció ante el Málaga CF con 22.039 fieles. En el último pulso de local de los amarillos ante la Cultural Leonesa (20 de diciembre), solo acudieron 14.000 espectadores -el guarismo más pobre-.

El factor Yeremay, cuyo contrato finaliza en 2030, marca el pulso de la última jornada de la primera vuelta. Luego toca visitar al líder Racing de Santander (domingo, 18 de enero y desde las 15.15 horas).

El Dépor lleva 17 de las 20 jornadas en puestos de playoff y seis en puestos de ascenso directo. Todo por la clase del Djalminha chico, que fue tentado el pasado verano por el Como y el Chelsea. «Solo hay un lugar en el mundo el que me siento como aquí y es La Coruña», valoró en el anuncio grabado en El Polvorín por su última renovación.

Mejor Jugador del pasado noviembre de Segunda, el Dépor rechazó 25 millones del Sporting Club de Portugal en el pasado verano. También dijo no a ofertas de la máxima categoría. «Rechacé jugar en Primera por seguir en A Coruña (...) El Dépor es el club al que amo y con el que me siento identificado; es mi equipo», valoró a este medio, el 30 de junio, en relación a su idea de volver a vestir de amarillo. La fecha del Gran Canaria la tenía señalada en rojo y se medirá al catenaccio de Covadonga. «Será muy especial». Futbolistas como Yeremy Pino o Vitolo ya se enfrentaron a Las Palmas en el partenón.

El genio de El Polvorín admira a Manuel Pablo, que lo dirigió en el Fabril, y al mítico Valerón. Grancanarios en un campeón de Liga y Copa que se cruza con una UD que late lanzada. Segundos y una derrota en las últimas trece jornadas. Y se acerca el Yeremayday.