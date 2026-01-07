Amatucci se rinde a Yeremay y le manda un aviso antes del UD Las Palmas-Dépor: «Es muy bueno, pero tenemos calidad para poder contenerle»

Lorenzo Amatucci no se muerde la lengua a la hora de hablar de Yeremay Hernández, el futbolista con mayor valor de mercado de toda la Segunda División. El centrocampista italiano de la UD Las Palmas ha dejado claro, en su comparecencia previa al duelo ante el Dépor de este sábado (17.30 horas, TV Canaria), que le «encanta» la manera de jugar del 10 del conjunto gallego, aunque le avisa de cara a su primera visita al Estadio de Gran Canaria. «Es un jugador con mucho talento; tiene muy buen pase y dribling... Por eso es uno de los futbolistas mejor valorados de la categoría, pero nosotros también somos fuertes y tenemos jugadores de calidad para poder contenerle», remarcó el de Arezzo.

En ese sentido, señaló que este Deportivo de La Coruña es un equipo que maneja el contragolpe como una de sus grandes virtudes, asegurando que, para poder frenarles en esa faceta, los de Luis García van a tener que estar atentos «cuando tengamos el balón, sobre todo en campo contrario, porque tienen jugadores de calidad y velocidad, que transitan muy bien. Queremos tener el balón, como siempre, aunque hay que estar preparados para cuando haya pérdidas y ser agresivos cuando no tengamos la posesión. Lo que tengo claro es que estamos listos».

Además, también quiso hacer un llamamiento a una afición que va camino de llenar el Gran Canaria este fin de semana, ya que, según palabras del transalpino, los seguidores amarillos les dan «mucho y los sentimos cerca cuando jugamos en casa. Para mí, esta afición vale muchísimo. Cuando sentimos el ruido desde la grada es importante y nos aporta seguridad. Ojalá venga mucha gente a vernos».

Viera, el jerarca que marca el camino del ascenso

Otro de los nombres propios sobre los que habló Amatucci fue Jonathan Viera, al que se refirió como un «líder» tanto dentro como fuera de la caseta. Para el internacional sub-21 con Italia, el capitán amarillo, que cuenta con dos ascensos a sus espaldas y busca el tercero, supone alguien «importante para todos». «Cuando llegué aquí no pensé que un futbolista como Viera, que ha conseguido muchas cosas en su carrera, tuviese tanta hambre. Siempre quiere ganar y nos aporta mucho, no solo a los jóvenes. Nos transmite ambición y, cuando está en el campo, se nota; tiene una gran capacidad de liderazgo y lo sentimos cuando está con nosotros en el terreno de juego».

Con respecto al objetivo de subir a Primera División, el italiano resultó algo más escueto, pero firme, afirmando que esta UD Las Palmas «quiere el ascenso. Podemos decirlo sin tapujos; es lo que todos los jugadores buscamos».

Su importancia en el esquema y la conexión con Enzo

En cuanto a su rol en el equipo, el 16 amarillo aseguró estar satisfecho con su participación —ahora mismo es el tercer futbolista más utilizado por Luis García, solo por detrás de Barcia y Horkas—, aunque ese era un aspecto que, desde el principio, pensó que iba a poder alcanzar. «Al principio tenía esperanza de ser importante y tener continuidad. No estaba del todo seguro, pero ahora quiero seguir en este camino y me siento muy cómodo; me gustaría ir más allá y seguir evolucionando. Siempre se puede mejorar y es lo que busco cada día, aunque da igual quién juegue en este equipo, porque creo que todos somos claves para el míster», concluyó.

Por otro lado, Amatucci también comentó que, aunque Enzo Loiodice está jugando un poco más adelantado en los últimos partidos, la pareja que forma junto al galo es muy provechosa. El jugador cedido por la Fiorentina alegó que, con el francés, tiene una «muy buena conexión», a lo que hay que añadir que también comparten la misma idea de fútbol, lo cual es importante para dos mediocentros que juegan juntos. «Enzo es mejor entre líneas y yo soy más especialista en la posición de ‘6’. Desde mi punto de vista, es un jugador muy bueno».