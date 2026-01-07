Juan Carlos Valerón: «Los fichajes de Viera y Jesé por la UD Las Palmas han sido un acierto total»

Palabras de un mago a pocos días de un duelo que mantiene su corazón dividido. Juan Carlos Valerón, exfutbolista de la UD Las Palmas y del Deportivo de La Coruña, analiza el enfrentamiento que medirá a ambos equipos este sábado (17.30 horas, TV Canaria). En ese sentido, el ahora técnico del Arguineguín ha asegurado que ambos proyectos cuentan con los mimbres necesarios para soñar con ascender a Primera, aunque ha recalcado que los amarillos acertaron con una decisión clave durante el pasado verano: el repatriamiento de Jonathan Viera y Jesé Rodríguez.

«Veo bastante bien tanto a Jonathan Viera como a Jesé, y considero que el club ha obrado bien. Son dos jugadores con mucha experiencia, que han vivido momentos importantes en campeonatos potentes. Este año, con un equipo rejuvenecido, la experiencia que ellos aportan está funcionando. Además, Luis García ha sabido darles sus momentos y sus espacios, y parece que todo encaja. Escuché incluso a Amatucci hablar del carácter que le imprime Viera a los entrenamientos, y de cómo esa circunstancia ayuda a que los jugadores mejoren. Los dos siempre van a sumar, contagian competitividad y ayudan al grupo. Por todo eso, los fichajes de Viera y Jesé han sido un acierto total», concluyó el examarillo.

Por otro lado, Valerón también tuvo palabras para Yeremay, a quien considera un futbolista con «un futuro muy importante» y que ha ido quemando etapas en un Dépor al que ahora lidera. «Yeremay es uno de los jugadores más determinantes de la categoría, y por eso tiene a tantos equipos grandes fijándose en él. Tiene un gran futuro por delante; estoy convencido de que va a ser internacional absoluto y de que podrá construir una gran carrera», aseguró el ahora preparador.

Comentarista en Televisión Canaria

Más allá de sus labores como técnico, Juan Carlos Valerón se estrenará este sábado, junto a su hermano Miguel Ángel, como comentarista en Televisión Canaria del duelo entre Las Palmas y el Dépor. Una experiencia que, según explicó el propio Juan Carlos, surgió después de que su hermano se lo propusiera. «Como era un partido especial, mi hermano me lo pidió y allí estaremos. Será mi primera vez comentando un partido en televisión», relató uno de los mejores futbolistas grancanarios de la historia.

Habrá ampliación.