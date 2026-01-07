Se viene un UD Las Palmas-Dépor: Yeremay y los pitos a Valerón por un piscinazo

De Valerón a Yeremay. La cosa va de irreverentes bajo sospecha con el escudo del Dépor. Y de marqueses del fútbol arte. Al cierre de la primera vuelta, el otro Djalminha debuta en el Gran Canaria (sábado, 17.30) con más de 25.000 fiscales pendientes de su samba. El regreso de Yeremay Hernández, el genio de los 25 millones, arrastra la polémica de cómo recibir al hereje.

El internacional sub 21, que tiene una cláusula de 50 millones, nunca se ha medido a la UD, el club que le vio nacer antes de dar el salto al Real Madrid y luego a Riazor.

El 18 de diciembre de 2011, en un Las Palmas-Deportivo, Juan Carlos Valerón fue silbado por un piscinazo en el minuto 47 en el área de Mariano Barbosa. Fue derribado por David García Santana de forma leve. Una acción más que dudosa, que castigada por pena máxima por el colegiado madrileño Lesma López.

El centrocampista mexicano Andrés Guardado, que ahora ejerce de técnico en la cadena del Real Betis, firmó el 0-1 y el cabreo del respetable fue sonoro. El Gran Canaria, con una afluencia de 10.832 espectadores, la tomó con el Flaco. El de Arguineguín fue retirado en el 60’, en un Deportivo en el que también figuraban Manuel Pablo y Aythami. Dirigidos por José Luis Oltra, al término de ese curso conquistaron el ascenso a la máxima categoría.

Valerón ya fue recibido de forma hostil en el Estadio Insular con el RCD Mallorca (1997) y Atlético de Madrid (1999). El respetable tampoco olvidó su salida al club bermellón por la vía del clausulazo con el pago de los tres millones. Como cierre de esta montaña rusa de sentimientos, la leyenda de Arguineguín regresó a la UD en 2013 y logró ascender en 2015 de la mano del estratega Paco Herrera.

El último paso del Dépor por el Gran Canaria fue en octubre del 2019 con triunfo pío pío (3-0). Dirigidos por el novelista José Mel Pérez -que también llevó las riendas del bloque gallego-, la UD se aferró a la aportación del checo Pekhart (2) y Viera (tanto de penalti). En la sala de operaciones amarilla, un tal Pedri dando lecciones de poderío y visión de juego. Más allá de Viera,quedan de supervivientes jugadores como Kirian Rodríguez y Álex Suárez.

Otro aliciente: Hidalgo, ex del Tenerife

Más allá del diamante Yeremay, así como el grancanario Cristian Herrera o un ex de la UD como Ximo Navarro (33 partidos), otro de los puntos de interés late en el banquillo herculino. Antonio Hidalgo llegó el 10 de junio y tiene al Dépor quinto, tras un inicio abrumador con once jornadas en ascenso directo. Se pinchó el globo para un plantel con el holandés Zakaria Eddahchouri de pichichi con ocho tantos, así como con Yeremay (7), Mella (5), Mario (4) y ex del Tete como Luismi Cruz (2).

Otro con pasado tinerfeño es el entrenador Hidalgo, que alcanzó los 160 duelos con el Tenerife en dos ciclos-de 2000 a 2005 y en la 11-12- como futbolista. En su carrera de profesional, se cruzó con la UD en 18 ocasiones. De blanquiazul, disputó cuatro derbis con dos victorias y dos empates.

En esos dos triunfos ante los amarillos, el único clásico canario en el Estadio Insular en Primera (0-1) que quedó visto para sentencia por el tanto de Marioni. Los dos se fueron de la mano a Segunda con Fernando Vázquez y Clemente en los banquillos. También se deshizo de la UD en el Heliodoro (2-0) en marzo de 2004,que mandó a los grancanarios a 2ª B. Yeremay e Hidalgo, artista y arquitecto. Torrente de sentimientos cruzados y el precedente de Valerón. Un ‘21’ que se marchó pitado.