Viera versus Yeremay: arte infinito en el UD Las Palmas-Dépor, fútbol de calle y sin IA

Viera versus Yeremay. Duelo en el lejano oeste del Sioux City Park del arte eterno. Jonathan Viera Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 36 años), capitán de la UD Las Palmas y que busca su tercer ascenso a Primera para hacer historia, se cruza el sábado contra Yeremay Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 23 años). Apodado 'Peke', llegó a la cadena del Deportivo en 2017. Tras dejar la UD y el Real Madrid, encontró La Coruña su ecosistema. En 2017, Viera ya maravillaba en Primera a las órdenes de Setién.

Yeremay Hernández, el pasado junio, en el Alfonso Silva. / JOSÉ CARLOS GUERRA

En junio de 2015, cuando Yeremay deja la casa amarilla para firmar por el Real Madrid con apenas 12 años, el Romario de La Feria conquistaba su primer ascenso al cielo de Primera de la mano de Paco Herrera con Araujo, Culio, Roque Mesa y Juan Carlos Valerón.

Viera, el pasado domingo, contra el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio. / CIERZO VISUAL

En la contienda del sábado en Siete Palmas con 'llenazo' a la vista -no hay papel en los sectores de Naciente y Curva-, el segundo clasificado de Luis García Fernández se cita con el quinto Dépor, que tiene en sus filas al diamante de los 25 millones de valoración. Es el '10' del club deportivista, firme aspirante a la gloria con once jornadas de 20 en ascenso directo, es de los últimos prototipos de futbolista de la calle. ADN El Polvorín e irreverente con 59 duelos en Segunda con 22 goles. Internacional en la Selección Sub 21 y 50 millones de cláusula. Por su parte, Viera abrazó la religión del balón en La Feria, territorio de Sandro Ramírez, Jesé, Yeremy Pino...

Dentro del apartado de los salarios, Yeremay percibe 2,5 millones por curso y es el futbolista mejor pagado de la categoría. Esa condición ya la lució Viera en 2023 cuando subió por segunda ocasión. La nómina del '21' supera el millón -entra el último pago por su salida en diciembre de 2023 con el mayor finiquito en la historia de la UD-.

Con siete goles en 20 partidos, el Djalminha del Polvorín suena con fuerza para el Sporting Club de Portugal -que ya intentó sin éxito el fichaje del grancanario el pasado verano por 30 millones-. Ahora será la primera ocasión que se enfrenten el considerado gran icono de la UD de este siglo con el activo de mayor proyección. El catedrático Viera, 155 partidos en Primera y 168 en Segunda, contra el empollón de la clase. De La Feria a El Polvorín. El fútbol es de la calle.