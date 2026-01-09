Cuándo juega la UD Las Palmas contra el RC Deportivo de La Coruña esta jornada: fecha, horario y dónde ver el decisivo encuentro entre el segundo y quinto clasificado de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas estrena 2026 en el Estadio de Gran Canaria con un partido de máxima exigencia que se disputará este sábado 10 de enero. El duelo ante el RC Deportivo de La Coruña se presenta como una auténtica final en la lucha por una de las plazas de ascenso directo a Primera División. La afición pío-pío jugará un papel decisivo para empujar a su equipo en un choque muy intenso y disputado que enfrentará al segundo y al quinto clasificado de la tabla, ambos en busca de la gloria antes de cerrar la primera vuelta de LaLiga Hypermotion.

El equipo dirigido por Luis García quiere seguir con la buena dinámica de las últimas jornadas con una victoria que le permita afianzarse una semana más en la segunda posición de la tabla. Los amarillos han sumado ocho de los últimos doce puntos en juego y encadenan dos triunfos consecutivos: un contundente 4-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa y un sólido 1-2 frente al Real Zaragoza, resultados que refuerzan la confianza del conjunto 'pío-pío'.

El pasado fin de semana, el triunfo ante los maños permitió a los canarios comenzar el 2026 con buen pie. La UD Las Palmas suma 37 puntos y se distancia en dos unidades del tercer clasificado y en cuatro puntos del RC Deportivo de la Coruña, quinto equipo de la Segunda División. Cuando acabe este partido, los amarillos ya se harán enfrentado a todos los equipos de la competición.

El RC Deportivo de la Coruña busca el ansiado ascenso a LaLiga EA Sports

El conjunto gallego afronta esta temporada con un objetivo claro, regresar a la Primera División, una categoría que no pisa desde la campaña 2017/2018. Este enfrentamiento en la categoría de plata tiene claro aroma a Primera, ya que se miden dos clubes históricos con un largo pasado de duelos en la élite del fútbol español.

El RC Deportivo de la Coruña ocupa la quinta posición con 33 puntos y está inmerso en una dinámica negativa. Los coruñeses encadenan cuatro partidos consecutivos sin ganar, con tres derrotas y un empate que le han hecho caer desde el liderato compartido con el Racing de Santander hasta el borde del playoff de ascenso.

¿Qué día y a qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - RC Deportivo de la Coruña correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Hypermotion se jugará el sábado 10 de enero de 2026, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria.

Dónde ver el partido UD Las Palmas - RC Deportivo de la Coruña

El partido entre canarios y gallegos se podrá ver a través de los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, que además está disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este canal también está en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

