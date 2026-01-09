Luis García I, el insaciable de la UD Las Palmas: título de invierno como Herrera o Pimi y llenar el partenón

Luis García Fernández I, el insaciable. Emperador del catenaccio de Covadonga y coleccionista de hitos. El estratega de la UD quiere seguir los pasos de Paco Herrera (14-15) y Xavi García Pimienta (22-23) para conquistar el título de campeón de invierno -el mejor de la primera vuelta-.

Mañana recibe al Dépor de Yeremay Hernández en el Gran Canaria (17.30 horas, TVC) y se espera la mayor afluencia de la temporada en el recinto de Siete Palmas (26.000 espectadores).

Con las bajas de Enrique Clemente (sanción), así como de los lesionados Kirian Rodríguez, Sandro Ramírez y Marvin Park, el cuadro grancanario no ha encajado más de un gol tras veinte jornadas. Es el menos batido de Primera y Segunda con doce tantos. El mismo guarismo que logró el barcelonés Pimienta tras 21 jornadas en la conquista del último ascenso.

Hay mecanismos que se repiten. El estratega ovetense ha fabricado un sistema defensivo perfecto. Si bate al Dépor y el Racing no tumba al Zaragoza (sábado, 20.00 horas), la UD tendrá el título honorífico del primer puesto en el ecuador. Con la victoria,dejaría a los gallegos a siete puntos y alcanzaría las seis jornadas en ascenso directo (llevarían 16 entre los seis primeros de la tabla clasificatoria).

Plan secreto contra el ‘10’

Ante la baja de Enrique Clemente, la opción de Cristian Gutiérrez es la número uno. La segunda pasa por desplazar a Mika al lateral zurdo y alienar a Barcia y Suárez de centrales -en el lateral diestro aguardan Viti Rozada y Valentín-. Luis García ya tiene la fórmula secreta para frenar al Peke Yeremay. Misión para Viti desde el costado diestro. El grancanario suma 17 duelos desde el franco zurdo.

Más allá de cómo frenar al activo de los 25 kilos, en el verde hay un cruce generacional con Jonathan Viera. El ‘10’ versus ‘21’. Duelo en el lejano oeste del Sioux City Park del arte eterno. Jonathan Viera Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 36 años), capitán de la UD y que busca su tercer ascenso a Primera para hacer historia, se cruza contra Yere (Las Palmas de Gran Canaria, 23 años). Apodado Peke, llegó a la cadena del Deportivo en 2017. Tras dejar la UD y el Madrid, encontró La Coruña su ecosistema. En 2017, Viera ya maravillaba en Primera a las órdenes de Setién. En junio de 2015, cuando Yeremay deja la casa amarilla para firmar por el Real Madrid con 12 años, el Romario de La Feria conquistaba su primer ascenso al cielo de Primera de la mano de Paco Herrera con Araujo, Culio, Roque Mesa y Valerón.

Yere es de los últimos prototipos de futbolista de la calle. ADN El Polvorín e irreverente con 59 duelos en 2ª con 22 goles. Internacional en la Selección Sub 21 y 50 millones de cláusula. Por su parte, Viera abrazó la religión del balón en La Feria, territorio de Sandro, Jesé, Yeremy Pino...Dentro del apartado de los salarios, Yeremay percibe 2,5 millones por curso y es el futbolista mejor pagado de la categoría. Esa condición ya la lució Viera en 2023 cuando subió por segunda ocasión. La nómina del ‘21’ supera el millón. Con siete goles en 20 partidos, el Djalminha del Polvorín suena con fuerza para el Sporting Club de Portugal. El catedrático Viera, 155 partidos en Primera y 168 en Segunda, contra el empollón de la clase.

Pedrola y Jesé

El estratega ovetense no podrá repetir once por tercera jornada consecutiva. La baja por sanción de Enrique Clemente fuerza a un cambio de guion urgente. Además, la presencia de Yeremay también condiciona la propuesta defensiva pío pío. El centrocampista italiano Amatucci valoraba durante la semana que tienen un plan para frenar al ‘10’. El once apunta a la presencia de Dinko Horkas, Viti, Barcia, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez, Enzo, Amatucci, Viera, Fuster, Pejiño y Jesé Rodríguez. En la posición del gaditano, un Pedrola al alza tras su tanto en el Ibercaja de Zaragoza a los 22 minutos de su debut.

Por su parte, Jesé Rodríguez busca su cuarto tanto. Está en racha, tras ver puerta en las dos últimas jornadas ante la Cultural (2) y el Zaragoza (1). La última ocasión que vio puerta en tres jornadas fue con el Real Madrid cuando batió al Athletic, Real Madrid y Getafe. El pichichi de la UD sigue siendo Ale García (5), mientras Lukovic (4) encadena cinco jornadas sin ver portería. La formación de Luis García contabiliza 25 tantos por los 34 del Dépor. La última victoria gallega en el Gran Canaria aconteció el 30 de octubre de 2017 (1-3) en Primera. El exdelantero del Chelsea Rémy anotó el gol amarillo mientras que Borges (2) y Lucas Pérez lograron las dianas para los de Cristóbal. Se avecina la tarde de la tormenta perfecta y Jesé está desatado.