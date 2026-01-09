Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Objetivo de la UD Las Palmas: lograr récord del curso y batir los 26.932 fieles

Al Gran Canaria le restan 1.366 tickets para el lleno y apura para batir la marca de La Rosaleda. La mayor de la 25-26 en la Isla fue de 22.039 ante el Málaga

El Estadio de Gran Canaria teñido de amarillo el 27 de mayo de 2023 en la cita contra el Alavés el día que los amarillos lograron el ascenso.

El Estadio de Gran Canaria teñido de amarillo el 27 de mayo de 2023 en la cita contra el Alavés el día que los amarillos lograron el ascenso. / Jose Carlos Guerra

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

La afición de la UD Las Palmas quiere teñir el Estadio de Gran Canaria de amarillo. Quiere rememorar las grandes tardes de fútbol con un ambiente de Primera División que haga referencia al duelo que van a vivir. Con una capacidad para 32.000 espectadores, al feudo de Siete Palmas le restan 1.366 entradas para el lleno a expensas de lo que hagan los abonados —si deciden ir, cederlo o hacer que su asiento quede libre—. El objetivo no es otro que batir la marca que tiene el Málaga, cuando logró meter en La Rosaleda a 26.932 fieles en la cita contra el Cádiz.

Los aficionados de la UD Las Palmas celebran en las gradas

Los aficionados de la UD Las Palmas celebran en las gradas / Jose Carlos Guerra

La mayor entrada del conjunto de Luis García esta temporada es de 22.039 amarillos. El rival fue el Málaga, era la tercera jornada de Liga y la UD venía de golear al Córdoba en el Nuevo Arcángel. La segunda mejor entrada fue ante el Racing de Santander con 21.496 fieles alentando desde la grada. En ese partido, la UD dio un golpe sobre la mesa y logró derrotar al líder de la categoría con un 3-1 de autor.

De superar los casi 27.000 almas que logró el Málaga, la UD Las Palmas estaría cerca de rozar el lleno absoluto, algo que ya hizo en la temporada 22/23 ante el Alavés. Era la última jornada de Liga y los amarillos buscaban el ascenso a Primera División. Estaban segundos en la tabla y un empate era suficiente para lograr el objetivo de manera directa, sin necesidad de jugar los playoff. La afición, consciente de lo que podía pasar de darse un empate o una victoria, intentó llenar las butacas del Estadio en la medida de lo posible y se llegó a la cifra de los 31.790 fieles.

El Madrid y el Barça, los más aclamados

Un año después, con el equipo ya militando en Primera División, la mayor entrada se produjo con la visita del Real Madrid a Siete Palmas (32.037) y con el FC Barcelona de Pedri (31.712) y el curso pasado, con la UD en la máxima categoría, la situación se volvió a repetir, siendo el Madrid y el Barça los protagonistas de la mayor entrada de la temporada con 31.192 y 30.746 aficionados amontonados en las gradas del recinto deportivo.

Ahora, el objetivo se centra en lograr la mejor entrada del 2026, una situación que tienen al alcance de la mano teniendo en cuenta que restan 1.366 localidades por vender. Con Naciente, Curva y Sur agotadas, la zona de Tribuna y VIP son las que quedan al alcance de los últimos en decidirse.

Como estímulo, un equipo en racha que empezó el año venciendo al Zaragoza y acomodándose en la segunda posición (37 puntos frente a los 38 que marca el líder, el Racing de Santander). La ilusión de ver sobre el terreno de juego al recién llegado y goleador Estanis Pedrola y el poeta Benedetti, que inscrito en LaLiga, ya podrá entrar en la convocatoria de Luis García. Y sobre todo, por alentar a un equipo que en lo que lleva de curso ha presentado sus credenciales para ser candidatos al ascenso. En el otro lado de la moneda, también estará el morbo de ver sobre el césped del Gran Canaria a Yeremay Hernández, que vuelve defendiendo el escudo del Deportivo tras haber jugado en las inferiores de la UD. ¿Habrá pitos o aplausos al Peke?

