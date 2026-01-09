La previa: 26.000 'Vieras' contra Yeremay en una oda al fútbol 'gourmet'

26.000 Vieras contra Yeremay. Noventa minutos de eau de toilette de Primera para hacerse con el cinturón de campeón de invierno. La UD, lanzada con una derrota en las últimas trece jornadas, recibe a un Dépor en horas bajas -cuatro duelos sin ganar- con el Djalminha de El Polvorín como principal atractivo (17.30 horas, TVC). La victoria de la formación de Luis García Fernández y el tropiezo del Racing ante el Zaragoza deja a los amarillos como primero al término de la primera vuelta del curso.

Un aficionado de la UD, en el Gran Canaria, con su bufanda en un pulso ante el Barça. / LA PROVINCIA / DLP

El frente ofensivo Jesé, Viera y Manu Fuster ha desatado la locura. Con la puntilla de Pedrola, que apunta a titular, esta UD ha puesto el turbo. Se ha quitado el cinturón y mira a los ojos a cualquiera. En una semana, se mide al Dépor, al que puede dejar a siete puntos, y a los cántabros en El Sardinero -próximo domingo 18-. Con la baja de Enrique Clemente por sanción, Cristian Gutiérrez es la opción más natural. La temporada de Barcia y Mika está siendo impresionante. En esa relación de mimbres de oro, Enzo Loiodice y Eros Ramazzotti Amatucci. Los cuatros mosqueteros del catenaccio de Covadonga.

Jesé festeja su tercer tanto del curso con Pejiño. / CIERZO VISUAL

Desde el rigor de acero, con solo doce tantos encajados en 20 contiendas, la UD se desliza con un Jesé volcánico. El Bichito lleva tres tantos en los últimos 161 minutos para poner en órbita a una sinfonía del deleite. Capaces de defender como fieras y tocar el piano Anton Walter como Mozart. Con Luis García como intelectual de este pequeño milagro, la UD no ha recibido más de un tanto por partido. Solo contabiliza tres derrotas -dos en el Gran Canaria- y no pierde el sitio en la batalla. Solo el Castellón le pintó la cara en una trayectoria que huele a ascenso. Desde la mesura, el ovetense escenifica un baile de piezas -solo repitió once en la pasada jornada- y ya cuenta con el Poeta Benedetti. El mediapunta colombiano ya está inscrito y puede gozar de minutos en el segundo acto. Recambios para volar.

Lo de Pedrola fue brutal. Se estrenó y vio puerta a los 22 minutos. Pugna con Pejiño por ese puesto en el costado diestro. Fuster ya es el Aladino del Belmonte y Viera aporta la temperatura adecuada. En la otra trinchera, el Dépor del Djalminha de El Polvorín -tasado en 25 millones-. Será la primera ocasión que se mida a la UD, el escudo que le amamantó hasta que se fue al Madrid en 2015 (11 años).

Pero hay pólvora y glamour más allá de Yere. El plantel coruñés, con el meta Ferllo y Altimira como fichajes invernales, está valorado en 53,2 millones. Es el plantel más caro de Segunda, con casi diez kilos más que la UD. Figuran Stoickhov, el ex del Tete Luismi Cruz, Mella o Eddahchouri, que lleva ocho goles. Con un Gran Canaria en modo bombonera, se calcula llegar a los 26.000 espectadores. Un pulso de otra categoría, con dos portaaviones de plata. Paren a Yeremay y besen el título de campeón de invierno. El mérito es de Luis García, el padre de la criatura. Es el duelo de genios y sin IA. Viera versus Yeremay. Lo nunca visto.